Coup d’envoi de l’exposition Village D&O Handicap & Dépendance

Du 23 au 25 septembre 2010 Paris (1er), Place du Palais Royal, Village D&O Handicap & Dépendance proposera deux nouveaux espaces à découvir, « Soutien aux aidants familiaux » et « Handicap & Emploi », deux thématiques au cœur de l’actualité sociale. Des jeux, des animations, des conférences et – nouveauté cette année – des débats théâtraux (spectacles interactifs avec le public, par la Compagnie Entrées de jeu) sont également prévus.

Programmation:

Vendredi 24 septembre 15h30-17h00

« Du côté de la vie » Bien être et maintien à domicile des personnes âgées

Samedi 25 septembre 14h00-15h30

« A petit pas » Prévention des accidents domestiques chez les personnes âgées

Une visite privée de l’exposition vous est proposée Mercredi 22 septembre à 17h30 suivie de l’inauguration de l’exposition par Mme Nora Berra à 18h.

Vous trouverez ci-joints le communiqué de presse d’actualité ainsi que le programme des conférences-débats.

Dossier de presse, communiqué de presse et visuels à télécharger sur www.lexpoquinousconcerne.com/presse.php

Village D&O Handicap & Dépendance est une exposition itinérante, initiée depuis 2007par D&O, acteur majeur de la protection sociale, fortement impliqué dans l’accompagnement des personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap.