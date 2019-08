Côte d’Azur: meilleure desserte estivale du Mentonnais

Les villages du Mentonnais devraient être encore plus proches du littoral avec la mise en service, début juillet, de navettes estivales qui formeront un trait d’union entre la mer et la montagne. Elles emprunteront des voies pittoresques d’où le panorama sur le pays mentonnais est superbe, car le but est d’en faire aussi un atout supplémentaire pour le tourisme. L’idée de Michel Isnard, maire de Gorbio et vice-président de la communauté d’agglomération de la Riviera française, est d’utiliser les autobus scolaires qui sont au repos pendant l’été pour multiplier les lignes de transports en commun entre le bord de mer et l’intérieur des terres. Cette navette se fera en minibus de 26 places avec une place pour une personne à mobilité réduite.