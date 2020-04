Coronavirus et cancer : Une appli pour accompagner les patients

Coronavirus et cancer : L’association Patients en Réseau® se mobilise pour accompagner les patients confinés et leurs proches

En cette période de confinement dû au coronavirus, environ 1,4 millions de personnes atteintes du cancer en France voient leurs traitements bousculés par l’épidémie du coronavirus : réorganisation des consultations, report de chirurgies ou de traitements, suivi des thérapies à domicile, arrêt des soins de support ou encore fermeture des espaces patients, afin de s’adapter aux mesures mises en place par le gouvernement. Coronavirus et cancer doivent ainsi cohabiter dans ce contexte difficile.

“L’inquiétude face à cette épidémie est plus importante pour une personne atteinte de cancer dont l’immunité est affaiblie par le traitement, explique Axel Kahn, médecin, ancien chercheur en génétique et Président de la Ligue Nationale contre le Cancer. Les personnes en traitement pour cancers peuvent subir une double peine, celle de leur maladie et celles des risques accrus liés à l’infection virale ».

Depuis 2014, l’association Patients en Réseau® accompagne les personnes touchées par un cancer et leurs proches en proposant des réseaux sociaux dédiés. Pour faire face à la crise du Covid-19, l’association participe au développement d’outils et de solutions innovantes pour soutenir et informer les malades du cancer, confinés mais pas isolés.

« Le confinement imposé par le Covid19 est source de désarroi et d’isolement pour beaucoup de malades. Nos projets digitaux, accessibles à tous gratuitement, les aident à y faire face », ajoute Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en Réseau®

Ainsi, l’association Patients en Réseau® accompagne et soutient les malades de cancers ainsi que leurs proches

Créée en février 2014 et à partir d’expériences vécues, l’association Patients en Réseau® regroupe des personnes, patients et proches, concernés par le cancer. En quelques années, Patients en Réseau® a développé 3 projets solidaires, sécurisés et fiables : Mon Réseau® Cancer du Sein, Mon Réseau® Cancer du Poumon et Mon Réseau® Cancer Gynéco. Ses objectifs : faciliter le quotidien face à l’épreuve de la maladie, rompre l’isolement, partager l’espoir et trouver du soutien. Les personnes peuvent échanger, trouver de l’information fiable et des renseignements pratiques (adresses utiles, évènements etc.).

Afin de proposer des solutions adaptées au contexte actuel du confinement, et pour concilier cancer et coronavirus, Patients en Réseau® avec Juris Santé® et le soutien de nombreuses associations de patients lance une enquête intitulée « Covid-19 : l’impact du confinement sur les personnes vivant avec un cancer ».

Elle a pour objectifs :

De comprendre l’impact du confinement ; une infographie reprenant les enseignements de l’enquête sera publiée

D’apporter des données fiables et qualitatives aux associations et institutions pour pouvoir optimiser les solutions d’accompagnement à mettre en place

D’anticiper les besoins des patients ainsi que de leurs proches pour la période après confinement

L’enquête s’articule autour de 3 axes principaux :

L’impact du confinement sur le parcours du soin du patient

L’impact du confinement sur le quotidien bouleversé du patient et de ses proches : vie de famille, activités physiques etc.

L’impact du confinement sur l’équilibre personnel du patient

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Patients en Réseau® ou vous rendre sur son site internet : https://www.patientsenreseau.fr/