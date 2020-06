Coordinateur Recrutement et handicap : Un nouvel acteur clé chez Total

Le Coordinateur Recrutement et Handicap, acteur clé de la politique Handicap de Total

Un nouvel Accord Handicap Groupe a été signé chez Total le 8 Février 2019 à l’unanimité des Organisations Syndicales représentatives. Agréé pour une durée de quatre ans (2019 – 2022), il porte l’ambition d’atteindre les 6% de taux d’emploi avant la fin de l’accord. Pour y parvenir, une très vaste palette d’actions est mise en place pour favoriser un environnement de travail ouvert à la différence et aux singularités. Mesure phare de ce nouvel accord, la création de quatre postes CDI dont un Coordinateur Recrutement & Handicap.

Au cœur de ce dispositif, des engagements précis de recrutements en CDI, CDD, stages, alternances. Avec un choix stratégique : implanter un expert au cœur de la Direction du Recrutement pour assurer le lien avec des candidats en situation de handicap pour tous les postes à pourvoir.

En 12 mois les résultats sont là : 65 contrats en 2019 (38 en 2018) dont 14 CDI (2 en 2018)

Avec un très large champ d’actions, depuis l’identification des candidats et leur préqualification jusqu’à l’analyse des besoins de compensation et la mise en relation avec les différents acteurs.

La digitalisation de la recherche de candidats à travers les réseaux sociaux et les CVthèques a ouvert un nouveau type d’approche, moins attentiste, plus direct et plus humain, permettant de mieux cibler les profils en adéquation avec nos métiers ainsi qu’une meilleure prise en compte des parcours, et des besoins spécifiques.

L’animation d’ateliers « Recruter sans discriminer » et le développement de relations avec les Ecoles et les Universités pour constituer un vivier de candidatures offrent de véritables opportunités de sensibilisation.

Un partenariat avec le réseau des Ecoles Polyechniques Unilassalle, formations d’excellence pour les filières d’ingénieurs, permet l’intégration de jeunes très qualifiés dont les compétences démontrent mieux que n’importe quel autre discours que, loin des stéréotypes et des préjugés, handicap et performance font bon ménage.

Chez Total, la Mission Handicap mène depuis longtemps un long et patient travail, au fil des accords successifs, pour une réelle qualité d’intégration du handicap dans l’entreprise, action reconnue par 90% des salariés concernés (enquête de perception interne 2018).

La création d’un poste dédié au recrutement marque très fortement la volonté de « passer à la vitesse supérieure » pour s’engager avec détermination à atteindre – et dépasser – le taux de 6% d’emploi… direct !

Contact : Stéphane Labille : Mail : stephane.labille@total.com

Mission Handicap Groupe : holding.missionhandicap@total.com