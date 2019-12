Convention pour les services à la personne en Midi-Pyrénées

Afin d’accompagner le secteur des services à la personnes, actuellement en pleine croissance en Midi-Pyrénées, la CGPME a signé une convention d’Aide au Développement de l’Emploi et des Compétences (ADEC) qui fédère l’ensemble des acteurs du secteur en s’appuyant notamment sur l’Agence Nationale des services à la personne ( ANSP). Pour le président de la CGPME Midi-Pyrénées, le secteur des services à la personne nécessite d’être structuré et les personnes qui y évoluent – dirigeants et salariés – doivent bénéficier de formation. Il s’agit donc globalement de professionnaliser un secteur économique en émergence qui est très important en Midi-Pyrénées avec 40 000 particuliers employeurs recensés et plus de 5 000 salariés dont 4 000 relèvent du particulier employeur. Pour les accompagner, il existe également plus de 600 structures privées (entreprises ou associations assujetties à la TVA). (Source: Touléco)