Convention franco-marocaine

Une convention de partenariat relative à la formation des jeunes handicapés moteurs a été signée, jeudi à Casablanca, entre L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et Handicap international. Signée à l’occasion de l’ouverture du 1er Forum “Handi-Formation/Emploi” organisé par Handicap international et l’Amicale marocaine des handicapés, elle a pour objectif de définir les modalités de partenariat entre les deux parties pour la mise en œuvre d’un programme conjoint en vue d’accompagner l’Office dans la formation et la réinsertion des jeunes handicapés moteurs.

En vertu de cet arrangement, les deux parties s’engagent notamment à favoriser la formation des formateurs et encadrants des Centres sociaux de l’OFPPT et à identifier les spécialités et filières de formation compatibles avec le handicap et les prédispositions des personnes en situation de handicap. Cette convention prévoit également de renforcer le partenariat avec le milieu médical et paramédical, favoriser l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap et sensibiliser les entreprises à l’accueil des stagiaires en situation de handicap.

Un Comité composé de deux représentants de la direction de l’OFPPT et autant de Handicap international a été mis en place pour arrêter un plan d’action annuel et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés.