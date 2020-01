La signature de la convention d’objectif et de gestion 2009-2012 pour la branche accident du travail et maladie professionnelles signée entre l’Etat et la Cnam a pour objectif le renforcement de la détection précoce des personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle et d’améliorer la coordination entre le réseau de l’assurance maladie et les partenaires extérieurs.