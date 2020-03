Convention de partenariat Handéo / Macif-Mutualité

Handéo et Macif-Mutualité, tous deux acteurs de l’économie sociale et engagés aux côtés des personnes en situation de handicap, ont officialisé leur collaboration en signant une convention de partenariat. Cette convention triennale vise à promouvoir des actions communes en faveur des personnes en situation de handicap. Pour l’année 2010, deux actions phares sont d’ores et déjà engagées.

Tout d’abord, Macif-Mutualité s’associe à la création d’un label Services À la Personne HandicapS (SAP-H) destiné à faciliter le repérage, par les utilisateurs, de SAP adaptés et compétents pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap. Les premières labellisations seront réalisées dès la fin de cette année.

La seconde action concerne la tenue, le 23 novembre prochain, des 1ers États Généraux « aidants & aidés » (Centre des Congrès de la Villette à Paris). Organisée par la Macif, cette manifestation offre une tribune aux aidants et aux aidés pour exprimer leurs besoins et leurs attentes en matière d’accompagnement (inscriptions sur www.aidants-aides.fr).

Au-delà du partage continu de connaissances et de compétences dont le principe a été acté,

Handéo et Macif-Mutualité définiront ensemble chaque année les actions prioritaires pour lesquelles ils entendent agir conjointement.