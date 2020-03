Convention de partenariat entre le FIPHFP et le CNFPT

François Deluga, président du CNFPT, Didier Fontana, président du Comité national du FIPHFP et Philippe Nicolle, directeur-adjoint du FIPHFP, signeront ce mardi 22 février un accord permettant la mise en œuvre et le financement d’un vaste plan de formation en faveur des agents territoriaux en situation de handicap. Le programme prévoit un financement par le FIPHFP à hauteur de 6.772.500 € et ce pour une durée de 3 ans.

Pour le CNFPT et le FIPHFP cette convention répond à un double objectif :

– favoriser l’accès aux formations du CNFPT des agents territoriaux en situation de handicap ainsi que des personnels non territoriaux (parmi lesquels ceux des maisons départementales des personnes handicapées…)

– encourager la formation et l’information de l’ensemble des agents territoriaux en relation avec des personnes en situation de handicap.

A cet effet, différentes actions prioritaires ont été identifiées parmi lesquelles : la mise en œuvre d’une offre de formation spécifique au handicap, la prise en charge financière des inscriptions aux formations du CNFPT pour des agents des fonctions publiques hospitalière et de l’Etat, la mise en accessibilité des locaux de formation du CNFPT ou encore des actions spécifiques à destination des demandeurs d’emploi.

Des supports d’information à destination des agents susceptibles d’être en relation avec des travailleurs en situation de handicap seront également élaborés.

Avec cette convention et l’intervention du CNFPT, le FIPHFP donne un nouvel ancrage à sa mission en faveur d’une fonction publique exemplaire au regard de la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.