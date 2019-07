Convention de partenariat entre Cattenom et Handi Cap Evasion

Vendredi 16 mai 2008, Philippe Gaestel, Directeur du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom, et Aimé BEINETO, Président de l’Association Handi Cap Evasion, ont signé une convention de partenariat.

En présence de salariés du CNPE, Aimé BENEITO et Jean-Paul LECLERE (organisateur du trek) a présenté l’association, ses valeurs et le projet « Pérou 2008 : il débutera en septembre et consiste à accompagner 16 personnes (valides et à mobilité réduite) au Pérou pour un trek de 3 semaines.

Pour le Directeur de la centrale de Cattenom, cette signature est l’occasion :

– de rapprocher les valeurs de l’Association et celles du Groupe EDF

– de rappeler les engagements du CNPE de Cattenom dans le domaine de la solidarité et de l’égalité professionnelle.

Le partenariat avec l’association « Handi Cap Evasion » est une occasion supplémentaire pour le CNPE de valoriser le travail du personnel handicapé sur le site. L’association des projets et la diversité des compétences profitent aujourd’hui à chacun des acteurs de la centrale et aux membres de l’association.

Cette action s’inscrit dans le cadre du « Diversity Day » du groupe EDF qui consiste à faire connaître et partager les pratiques en matière de diversité au sein des différentes entités du groupe EDF.