Controverses autour d’une webcam

Annie a 32 ans et habite avec ses parents dans un village des Hautes-Alpes. Atteinte de paralysie cérébrale congénitale, son quotient intellectuel est celui d’un enfant d’un an et, depuis la naissance, elle a besoin des soins de ses parents. Annie ne sait ni parler ni marcher et elle reste toujours sur son lit, avec sa poupée. En août 2009, son père, qui travaillait dans un centre de soins avant sa retraite, a ouvert un site web www.doudouworld.com pour sa fille, où il met des photos et des messages sur la vie d’Annie. Récemment, il a même installé une caméra sur son ordinateur pour diffuser les vidéos de la vie de sa fille sur le site web, en espérant que les internautes du monde entier puissent connaître la vie réelle d’une handicapée, afin d’appeler l’attention du public et de rejeter les préjugés sur les handicapés. Cette initiative a suscité de vives controverses en France, certaines associations protestant contre cette exhibition et s’élevant contre le geste du père, l’accusant de violer le droit à la vie privée d’Annie, en dépit de ses bonnes intentions. L’APF, par la voix de son président, Jean-Marc Barbier l’a jugé “dérangeante”. De son côté, une organisation de protection des droits des femmes handicapées soutient l’acte du père d’Annie, en appelant le public à ne pas cacher les gens différents des autres. Selon le père d’Annie, la plupart des six cent messages reçus sur le site lui apportaient leur soutien.