Contrôle musclé

Un automobiliste handicapé qui avait fait l’objet d’un contrôle policier à Saint-Gilles, a porté plainte contre la police pour coups et blessures, rapporte mercredi la RTBF. Selon le frère du plaignant, celui-ci aurait été passé à tabac par la police en pleine rue, puis au commissariat de Saint-Gilles. Après avoir été menotté, écroué en cellule puis déféré au parquet de Bruxelles, l’automobiliste de 29 ans a eu un malaise et a été transporté à l’hôpital Saint-Pierre. Le rapport médical fait état d’une commotion cérébrale, d’une fracture de côte et d’hématomes. Du côté de la police, on explique que l’homme, contrôlé pour excès de vitesse s’est rebellé et a blessé un policier à la main. (Source Belga)