Contrats en alternance : Une plateforme pour les promouvoir

WALT : Une plateforme pour populariser les contrats en alternance auprès des jeunes et des entreprises

Lancé fin novembre 2018, WALT a pour but de sensibiliser les jeunes et les entreprises aux avantages des contrats en alternance. Il repose sur une plateforme en ligne et sur un chatbot qui permet à toute personne qui le souhaite de poser librement toutes ses questions et d’y obtenir une réponse rapidement.

WALT, nouvel outil digital gratuit, a été lancé fin novembre 2018 par 5 réseaux de CFA structurants – l’AFTRAL, Maisons familiales et rurales, les Compagnons du devoir, IGS et RenaSup – Opcalia/Octalia et l’ANAF – et sous le haut-patronage de la Ministre du Travail, Muriel Penicaud, avec le soutien du ministère de l’Education national. Son objectif : populariser les contrats en alternance auprès des jeunes, de leur famille et des entreprises grâce sa forme ludique, virtuel et spontanée.

Informer et redorer le blason de l’alternance

« Historiquement perçue comme une voie de garage en raison de préjugés surannés, l’alternance constitue une voie royale vers l’emploi durable, expliquent ses créateurs. En effet, 70 % des jeunes issus d’un contrat en alternance trouvent un emploi dans les 7 mois et ce constat s’applique à tous les niveaux de qualifications. Pourtant, si le regard des Français sur l’alternance a évolué positivement, d’importants freins continuent de décourager un grand nombre de nos concitoyens de se lancer ».

Ainsi, c’est pour accroître la notoriété de l’alternance, lever les appréhensions des uns et répondre au besoin d’information des autres, que l’AFTRAL, Maisons familiales et rurales, les Compagnons du devoir, le groupe IGS, RenaSup, Opcalia/Octalia et l’Association nationale des apprentis de France ont décidé d’unir leurs forces pour développer WALT, la première plateforme gratuite de popularisation de l’alternance.

Un chatbot et une plateforme en ligne

Concrètement, WALT s’articule autour de 2 outils digitaux : un Chatbot et une plate-forme en ligne présentant des contenus plus approfondis.

Le Chatbot, accessible sur Facebook Messenger 24/24H et 7/7J, est en quelque sorte un compagnon pour construire son projet professionnel en alternance. Il répond dans un langage naturel et ludique à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes et leurs parents. L’alternance, est-ce fait pour moi ? Quelle orientation choisir ? Comment trouver une entreprise ? Quels droits ? Autant de questions cruciales – et bien d’autres encore – auxquelles WALT répond spontanément gratuitement et sans limite de temps.

En complément, WALT déploiera dans le courant de l’année 2019 une plateforme en ligne qui délivrera une information exhaustive adaptée à différents profils d’internautes : jeune, entreprise ou école.

Ils pourront notamment y trouver :