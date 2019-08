Contraception d’urgence : une approche virale pour mieux informer les femmes

La campagne web d’une série de 4 films viraux très courts (30/40 secondes), utilisant un ton volontairement décalé – et des situations forcément caricaturales – interpelle sur les situations à risque de grossesse non désirée auxquelles les femmes peuvent être confrontées.

Dans l’épisode 1, Sophie, jeune trentenaire, se réveille après une soirée agitée.

Elle découvre qu’elle n’est pas seule dans son lit… et elle n’a vraiment – mais alors vraiment – pas envie de se retrouver enceinte après une aventure d’un soir…

Les épisodes 2,3 et 4 nous livrent l’issue de cette expérience “malheureuse” et l’importance d’en parler rapidement avec son médecin.

Les films se terminent tous par un message invitant à se renseigner : “La contraception de rattrapage a évolué, les comportements aussi. Parlez-en à votre médecin. Rendez-vous sur www.etsicamarrivait.fr“.