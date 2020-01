Du 27 février au 2 mars, La Campagnie Les Toupies présente Angali Galitra, contes d’Afriques noires, spectacle bilingue Français et Langue des Signes, au théâtre Douze à Paris. Racontés par deux comédiennes avec la complicité d’un musicien, ces contes traditionnels, pleins de sagesse et d’humour, sont destinés au plus de quatre ans.

Pratique

Du lundi au vendredi à 10h30 et 14h30. Durée 55 min. Tarifs : 8 euros, réduit : 6 euros, groupes : 5 euros. Réservation : 01 44 75 60 31 theatredouze.fr, www.theatredouze.fr