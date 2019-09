Consultations gratuites droit et handicap à Lyon : Des avocats vous guident

Posted in:

À Lyon, des avocats vous répondent et vous guident dans vos démarches à travers des consultations gratuites droit et handicap et plus précisément sur le thème « Tutelle Handicap Scolarité »

Des consultations gratuites droit et handicap tout au long de l’année sur rendez-vous

Laurence Cruciani, avocate et présidente de la commission Tutelle Handicap Scolarité du Barreau de Lyon et déléguée de la Confédération Nationale des Barreaux (CNB) concernant le transfert des juridictions sociales, organise, avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon, des consultations gratuites ouvertes à tous sur le thème « Tutelle Handicap Scolarité ».

Objectifs : Vous aider à mieux connaître vos droits et à les faire valoir ; vous indiquer les démarches et recours à réaliser et éventuellement vous orienter vers un autre professionnel ou vers un accompagnement spécifique à votre situation.

Pour pouvoir bénéficier d’une consultation gratuite, rendez-vous sur le site Internet du Barreau de Lyon pour prendre rendez-vous dans le cadre des consultations gratuites “Handicap Tutelle Scolarité” : https://barreaulyon.prordv.com/rdv

Cliquez sur « Prendre un rendez-vous » (rectangle orange en haut à droite). La page de prise de rendez-vous s’ouvrira et vous permettra de choisir un créneau de rendez-vous dans la rubrique consultations Tutelle Handicap Scolarité.

Attention les RDV ne peuvent être pris plus de 15 jours à l’avance, en cas de non disponibilité, veuillez vous reconnecter ultérieurement.

À noter que ces consultations se déroulent dans des bureaux accessibles, au deuxième étage du Nouveau Palais de Justice de Lyon, au 67 rue Servient 69003 LYON. Celui-ci est accessible en transports : Métro B Guichard + arrêt de tramway T1 Palais de Justice.

Des consultations à l’occasion de la Journée Nationale des Dys à l’Hôtel de Région

À l’occasion de la Journée Nationale des DYS, qui aura lieu le samedi 12 octobre 2019, à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, des consultations gratuites seront également proposées au public pour la 5ème année consécutive. Elles seront animées par des avocats appartenant à la commission Tutelle Handicap Scolarité du Barreau de Lyon.

Plus d’informations sur le Journée des Dys du Rhône :

Site internet : https://www.ffdys.com/events/13eme-journee-nationale-des-dys-du-rhone

Lieu : Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes : face au centre commercial Confluence – arrêt de tramway Hôtel de Région Montrochet

Date : Samedi 12 octobre 2019, de 9h à 17h