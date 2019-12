Constances, la plus vaste étude sur la santé des Français

Un ambitieux projet d”observatoire” de la santé, qui a pour objectif d’inclure à terme quelque 200.000 adultes de 18 à 69 ans, soit la plus importante étude de ce type en France, vient d’être lancé conjointement par l’Inserm et l’Assurance maladie. Le projet “Constances” doit permettre d’étudier les effets de facteurs de risque sur divers problèmes de santé, et d’en décrire l’évolution au fil des années, a indiqué l’Institut national de la santé et de la recherche médicale vendredi dans un communiqué.

Dans un premier temps, une phase “pilote” devrait inclure 5.000 volontaires, tirés au sort au cours du 1er trimestre 2009 parmi les affiliés au régime général des Caisses primaires d’assurance maladie de Bordeaux, Lille, Pau, Rennes, Saint-Brieuc, Toulouse et Tours.

A terme, “l’objectif visé est la constitution d’une cohorte de l’ordre de 200.000 personnes sur 5 ans”, a précisé à l’AFP Marcel Goldberg, un des co-responsables du projet avec Marie Zins, insistant sur la “logistique très lourde”. Elle permettra de disposer “d’informations inédites” sur l’état de santé des Français et d’analyser les interactions entre les facteurs de risque et les caractéristiques personnelles.

Quatre thèmes seront particulièrement suivis : les facteurs professionnels, le vieillissement, les inégalités sociales de santé et les problèmes spécifiques de la santé des femmes. Lors de la phase pilote, les 5.000 volontaires seront invités par courrier à se rendre dans leur Centre d’examen de santé pour une visite complète et, pour les plus âgés, tests de marche, d’équilibre, tonus musculaire, tests de la fonction cognitive.

Ils devront répondre à des questionnaires sur leurs antécédents familiaux et personnels, modes de vie, histoire professionnelle, conditions de travail et expositions professionnelles, histoire familiale, vie affective, réseaux sociaux, conditions de vie, recours aux soins. Par la suite, un auto-questionnaire sera envoyé aux participants tous les ans à leur domicile. Ils seront aussi invités à revenir régulièrement dans les CES. La confidentialité et la sécurité des données recueillies pour Constances ont été validées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).