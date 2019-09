Consommer avec modération : les sucres aussi

Selon le baromètre santé nutrition 2008 de l’INPES, publié le 26 janvier, la consommation de boissons et de produits sucrés est en constante augmentation chez les Français. 75,2% en avaient consommé au moins une fois la veille de la réalisation de cette étude. En 1996, ce taux était de 72%. Les jeunes de 12 à 17 ans sont les plus grands consommateurs de ces produits, et plus particulièrement les garçons. Les boissons et produits sucrés sont toujours autant prisés des Français, ce qui n’est pas un constat positif pour ce Baromètre santé nutrition de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Mais cette consommation “élevée” n’est pas la seule mauvaise habitude des Français