Conserver ou intégrer un travail grâce aux aménagements de poste

L’aménagement du poste de travail est quelquefois indispensable à la reprise d’une activité professionnelle. Mais de la définition des besoins au financement, il y a un parcours minutieux à suivre que l’Agefiph peut encadrer. Dans la Région Rhône-Alpes, Dominique Allanet est en charge de ce département qui, chaque année, prend un peu plus d’ampleur.

Que représente pour l’Agefiph l’aménagement du poste de travail ?

C’est un axe principal des missions de l’Agefpih, cela fait partie de son identité.

Aujourd’hui, cela représente une part importante des dossiers que nous traitons. Mais pour développer cette prise en charge, il a fallu des experts dans le domaine de la compensation du handicap et dans l’analyse des retombées d’un aménagement de poste qui peuvent avoir des répercutions dans l’amélioration des conditions de travail, la responsabilité de l’entreprise, la prévention des risques, les gains de productivité…. Mais je précise que notre rôle n’est pas de contrarier un aménagement lorsque celui-ci a déjà fait l’objet d’un travail d’expert en amont. Nous devons savoir, pour financer un aménagement, à qui il va profiter lorsqu’il relève dans certains côtés d’autre chose que de la compensation du handicap.

Quel est le protocole à suivre pour faire faire un aménagement de poste ?

Lorsqu’une entreprise fait une demande d’aménagement de poste, nous envoyons un expert indépendant payé par l’Agefiph. Ce dernier va faire une étude de poste et contrôler la bonne adéquation de l’aménagement demandé au regard des déficiences du salarié concerné.

A cela, nous ajoutons les appréciations du médecin du travail et de l’ergonome. Ce travail va définir notre niveau de prise en charge financière.

Quelquefois, cela relève de l’entreprise de faire évoluer un poste et nous devons aussi lui faire comprendre. C’est une démarche assez sensible mais nécessaire.

Existe-t-il un barème des niveaux de prise en charge ?

Non, et nous ne le souhaitons pas. La seule prise en charge à 100% systématique est celle concernant l’acquisition d’un siège ergonomique.

Dans notre niveau de prise en charge, entre en compte l’engagement de l’entreprise, sa politique de recrutement et d’intégration des personnes handicapées, la vie professionnelle du salarié handicapé, les difficultés de reclassement, les situations de crise que l’entreprise peut traverser. Tout cela, l’Agefiph doit en tenir compte pour apprécier la demande.

Que se passe-t-il si un salarié est licencié peu de temps après le financement de son aménagement de poste ?

Cela dépend des conditions de licenciement. Nous pouvons assortir le financement du poste de conditions de remboursement mais nous n’effectuons pas forcement de contrôle car ce n’est pas notre mission.

En Rhône-Alpes, les demandes sont-elles nombreuses ?

Relativement, en 2008 nous avons eu 141 dossiers à traiter et cette année ,à début septembre, nous en sommes déjà à 151 dossiers alors que nous imaginions que la crise allait ralentir le nombre des demandes. Cela veut dire que de nombreuses entreprises ont fait le choix de garder leur salariés handicapés ou en phase d’inaptitude pour raison de santé. En résumé, des salariés bénéficiaires de subventions et d’avantages divers. Beaucoup d’entreprises ont aussi mené des actions internes pour trouver des personnes atteintes d’un handicap.

Tous les demandeurs sont-ils égaux face aux experts ?

En Rhône-Alpes, nous utilisons beaucoup les services d’ergonomes et pour être transparents, nous avons unifié les prestations de ces experts afin que chaque entreprise ait le même niveau de service.

Quel budget cela représente-t-il pour l’Agefiph Rhône-Alpes ?

Pour 2008, le budget demandé était de l’ordre de 3,1 millions d’euros et l’Agefiph en a financé 1,4 millions d’euros. Dans les situations les plus courantes, les entreprises acceptent de cofinancer les aménagements et cela se passe bien. Dans le cas contraire, l’entreprise peut contester notre décision. Nous réexaminons le dossier pour faire une éventuelle nouvelle proposition. Si celle-ci n’est pas acceptée, cela peut aller jusqu’au licenciement du salarié.

A qui s’adressent ces aménagements de poste en général ?

En 2008 comme en 2009, les aménagements de poste sont majoritairement mis en œuvre pour des cas de maintien dans l’emploi et une petite partie concerne les recrutements.

Quel est le temps d’instruction d’un dossier ?

Elle prend moins de 6 mois et cela nous est très difficile de descendre en dessous de cette période car il s’agit d’un véritable travail d’expertise qui ne tient pas compte que du poste mais de beaucoup d’autres éléments tels que la décision de la médecine du travail, le délai de fourniture et d’installation des dispositifs.

A quel moment l’entreprise peut-elle espérer être défrayée ?

Le financement se fait à réception de toutes les factures et pièces du dossier. Ensuite, le paiement est assez rapide, de l’ordre d’un mois.

Un chef d’entreprise handicapé peut-il aussi bénéficier de ces aides ?

Oui, bien sûr, l’aménagement peut être sollicité par un chef d’entreprise, un travailleur libéral ou un agriculteur handicapé comme nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises.

Pouvez-vous nous citer quelques exemples ?

Une entreprise de maçonnerie a eu besoin d’un grand nombre de matériel, nous avons financé pour 16K€. Une entreprise de menuiserie avait besoin pour un salarié sourd d’un système sonore, nous avons financé pour 10K€ ; une autre entreprise de maçonnerie a du, à la suite de l’accident de l’un de ses salariés, créer une nouvelle activité pour garder ce dernier en activité, nous sommes intervenus à différents niveaux : financement d’une formation, de l’accès au poste et du poste de travail lui-même.