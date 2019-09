Conseil régional du Centre : une nouvelle convention en faveur des travailleurs handicapés

François Bonneau, président de la Région Centre, a signé une convention d’objectifs avec le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes handicapées de la Fonction Publique). Cette convention, prévue dans la « Charte pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap » signée devant les syndicats en 2009, prévoit de mettre en actions les engagements d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées du Conseil Régional.

Les grands objectifs de la convention sont d’atteindre et de maintenir durablement pour 2014, 6% d’agents en situation de handicap (4 % à ce jour), de développer les actions de formation et de sensibilisation au handicap, de rendre plus accessible les outils de travail, d’améliorer les conditions de vie professionnelles, personnelles et matérielles des agents (chèques vacances, aide au trajet domicile/travail, prise en charge de prothèse, ..). Une enveloppe de 693 117 euros est prévue pour mener à bien toutes ces actions sur une période de 3 ans : 2011-2013.