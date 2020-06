Connaître le chien guide, pour gagner en confort, sécurité et plaisir

En France, plus de 2 millions de personnes déclarent une atteinte visuelle, 1,2 million souffre d’un déficit important, 65 000 d’entre elles sont atteintes d’une cécité complète*. Si le handicap visuel touche un nombre important de personnes en France, trop peu bénéficient, à ce jour, de l’aide d’un chien guide.

Forte de ce constat, la Fédération lance cette année une campagne de communication d’envergure nationale pour mettre en lumière tout ce que le chien peut apporter à son maître déficient visuel mais aussi à son entourage.

Se déplacer avec fluidité

Grâce au chien guide, la personne handicapée visuelle assure l’autonomie de ses déplacements et la sécurité de ses parcours. La complicité de l’équipe maître-chien guide apporte également une dimension « plaisir » sociale et affective incontestable. En matière de sécurité, le chien-guise permet de se déplacer plus facilement en évitant les obstacles, de descendre et monter les escaliers en toute sérénité et de se déplacer avec fluidité et rapidité. Les déplacements sont moins stressants et demandent moins de concentration au maître, le chien trouvant facilement passages piétons, portes, arrêts de bus, boîtes aux lettres, sièges libres… Enfin, le chien guide est un compagnon affectueux et heureux de guider son maître et de se détendre avec lui et permet de pratiquer des activités de loisirs (randonnée, footing, théâtre, concert…).

Une approche plus conviviale de l’extérieur

« J’ai gagné en autonomie …avec mon chien guide »… En s’appuyant sur de nombreux témoignages, ces outils ont pour objectif d’interpeler et d’informer le plus grand nombre pour convaincre de l’intérêt d’utiliser un chien guide. Un numéro vert national est désormais ouvert et cette plateforme est l’un des points névralgiques de la campagne de communication. La majorité des actions orientera vers le numéro vert (numéro gratuit) et les appelants bénéficieront de l’expérience de Sandra, Maître de chien guide. Campagne radio , dépliant d’information à destination des prescripteurs mis à disposition dans les cabinets médicaux, pharmacies, DVD en audio-description disponible gratuitement en appelant le numéro vert qui retrace à travers différents témoignages, la vie au quotidien de Maitres de Chiens Guides dans leurs déplacements, sur leurs lieux de travail, leurs loisirs et leurs vies en famille, en parfaite autonomie, les outils de communication mis en place sont nombreux. Enfin, un site aux normes W3C, et compatible avec le logiciel de synthèse vocale « Jaws », est dédié à la nouvelle campagne : www.gagnezenautonomie.fr. Il réunit toutes les informations indispensables pour l’obtention d’un chien guide. Il retrace le quotidien de Sylvie et de sa chienne Voyelle.

* Source CNPSAA