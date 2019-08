Congrès sur la transcription instantanée de la parole au service des personnes sourdes

Le 48e congrès mondial INTERSTENO des « professionnels de la transcription de la parole » a lieu cette année à Paris, du 9 au 16 juillet. Tous les deux ans, il rassemble pendant une semaine quelque 600 sténotypistes judiciaires, parlementaires ou indépendants, d’une trentaine de pays, autour de thèmes touchant la transcription de la parole et la rédaction de comptes rendus : évolution des pratiques professionnelles, présentation de matériels et logiciels, formation, nouvelles tendances.

C’est aussi l’occasion pour les plus doués de participer au championnat mondial de frappe au clavier, ou de transcription de la parole à partir de la sténotypie ou de la reconnaissance vocale.

Lors des conférences qui se dérouleront toute la journée du 13 juillet au FIAP Jean Monnet, l’accent sera mis sur l’apport des technologies de la transcription de la parole à l’intégration professionnelle des personnes sourdes qui peuvent ainsi communiquer par téléphone et bénéficier de sous-titrage TV en direct et par extension, sur l’apport de ces technologies aux personnes aveugles qui, en devenant transcripteurs, accèdent ainsi à un gisement d’emplois appelé à se développer de façon significative par l’entrée en pleine application en 2015 de la loi de 2005 sur l’accessibilité.

Lors de ces conférences, Tadeo, l’un des partenaires officiels du congrès Intersteno, présentera son service (plateforme de technologies et de services délivrant des prestations de transcription instantanée et de visio-interprétation permettant la communication entre entendants et sourds), et animera une table ronde sur les apports de la transcription de la parole aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et programme des conférences :

sur www.intersteno.org ou www.intersteno.fr – adresse e-mail : contact@intersteno.fr