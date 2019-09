Congrès « Sport, Handicaps et Territoires » du 28 au 30 juin 2011 à Bourges

Six années après la promulgation de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» du 11 février 2005 qui fixe au 1er janvier 2015 l’objectif d’une accessibilité de tout pour tous, il est important que les acteurs du sport témoignent de leurs contributions à l’évolution de la place qui est réservée aux personnes en situation de handicap dans la société française. C’est dans cette perspective que s’inscrit le congrès « Sports, handicaps et Territoires ».





Pour permettre un égal accès aux pratiques sportives, tous les acteurs du sport s’organisent et se structurent : associations, structures commerciales, collectivités territoriales, administration d’Etat et Européennes. L’exemplarité du monde sportif est réelle. Elle s’inscrit pleinement dans une perspective de développement du lien social.

Déroulement

Les trois journées du congrès seront d’abord l’occasion d’échanges d’expériences de et rencontres informelles. Elles verront également se succéder des prises de parole officielles, des conférences thématiques ainsi que des débats consécutifs aux témoignages de porteurs de projets ou de recherches. Ces contributions auront au préalable fait l’objet d’une validation par le Comité Scientifique du Congrès.

Elles relaieront en cela les quatre thèmes de l’appel à communication :

L’offre de pratiques tout au long du parcours de formation : de la maternelle à l’université

Pratiques sportives : du sport pour tous au haut niveau

Métiers du sport, professionnalisation et handicaps

Politiques publiques sportives, handicaps et territoires : du local à l’international

L’ensemble des échanges seront ensuite disponibles sur le site internet à la rubrique « podcast »