Congrès national de l’infirmité motrice cérébrale

Organisé les 29 & 30 septembre 2010 par la FFAIMC et l’ASFA à La Réunion, le thème sera “Citoyens comme les autres ? IMC à la Réunion et en métropole”. Près de 30 départements devraient être représentés et un très nombreux public est attendu. Une cinquantaine de personnes handicapées, des associations, des parents, des professionnels et des techniciens, médecins, professeurs ainsi que Nadine Morano, Secrétaire d’Etat aux familles et aux solidarités, ainsi que Marie-Luce Penchard, Ministre de l’Outre-mer. Parmi les intervenants, relevons les noms de Jean-François Chossy et de Chantal de Singly, directrice de l’ARS de l’Océan indien.