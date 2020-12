Congrès International AIVI 2010 : "Briser le silence de l'inceste "

Listen to this article Listen to this article





Un homme victime d’inceste disait : « Il faudrait sortir l’inceste de la famille ». Sur les dix sept victimes de sa famille, il était le seul à avoir pu porter plainte. Pour lui, les faits n’étaient pas prescrits, il était le plus jeune. Comment braver sa famille incestueuse dans le déni, seul ou avec un parent protecteur ? L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste organise son Congrès International “Briser le silence de l’inceste ” le 2 octobre 2010 à l’Espace Reuilly, Paris 12e.

Braver la famille incestueuse dans le déni, seul ou avec un parent protecteur ? Cette famille qui fonctionne avec ses propres règles, se sentant au-dessus des lois, mettra tout en œuvre pour que le silence persiste, pour préserver la cohésion familiale quitte à sacrifier la victime et bafouer la loi. Et ensuite comment notre société peut-elle lutter contre le tabou des tabous sans mettre en œuvre les moyens nécessaires ?

Pour protéger ses enfants, n’est-ce pas d’abord à la société de sortir du silence ?

Le troisième congrès international organisé par AIVI va tenter d’apporter des réponses concrètes à ces questions et à d’autres encore. « Briser le silence de l’inceste » nous implique tous, professionnels ou non, et pas seulement l’enfant sur lequel nous comptions jusqu’à présent pour parler, pour dire non et s’opposer à l’impensable.

Dans quelle mesure pouvons-nous jouer un rôle pour contribuer à briser ce silence ? Quelles sont les forces qui s’y opposent et comment les repérer, les annihiler ? Comme chaque année, nous avons convié des experts du monde entier qui exposeront leurs travaux scientifiques ou leur expertise sur ces sujets.

L’objectif est de travailler sur nos futures pratiques professionnelles dans les champs judiciaires, médico-sociaux, d’acquérir des outils immédiatement applicables et de réfléchir à notre rôle de citoyen engagé dans la protection des enfants. Citoyen, professionnel, étudiant, victime ou proche de victime, nous sommes tous concernés par l’inceste : ce fléau de santé publique.

Inscrivez-vous rapidement et profitez des ateliers “groupes de parole” (nombre de places limité) et d’un tarif préférentiel.

AIVI Services administratifs BP60 94702 Maisons-Alfort Cedex

Site officiel de l’association : http://aivi.org

Site dédié au congrès : http://aivi.org/congres

Email : congres@aivi.org