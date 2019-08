Congrès International AIVI 2009 : “Être parent après l’inceste”

L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste organise son Congrès International “Être parent après l’inceste” le 3 octobre 2009 à l’Espace Reuilly (Paris XIIe). Si l’inceste affecte profondément la victime, il la rend aussi « malade de la famille ». Dans ces conditions comment perpétuer la vie, lui donner un sens, rompre la transmission de la perversion, comment construire sa famille ? Pour la première fois en France, la parentalité des victimes d”inceste va faire l’objet d’un congrès international. Nombreuses sont les victimes à ne pas devenir parents, nombreuses sont celles qui subissent leur parentalité et nombreuses aussi sont celles qui en font un atout majeur de reconstruction.



Comment envisager de devenir parent alors que nos repères familiaux ont été vidés de sens ? Comment aimer son enfant lorsque l’on n’est plus capable de s’aimer soi-même ? Comment concilier désir d’enfant, relations conjugales, sexualité en souffrance, lorsqu’en plus la peur de ne pas être à la hauteur ou de reproduire l’inceste est présente ? Pour ceux qui donnent la vie, se poseront toujours les questions des limites de l’expression de l’amour envers l’enfant et de la place de cet enfant dans la famille incestueuse d’où il vient. Quand l’enfant devient une raison de vivre, une raison de survivre à l’inceste, quand la victime décide d’être responsable d’une vie qu’elle protégera, être parent peut lui fournir les meilleures raisons de se rétablir, de rompre la chaîne de l’inceste, quitte à se détourner de sa famille d’origine pour créer « Sa famille ».

Plusieurs recherches réalisées en France, au Canada et en Israël seront exposées et ponctuées de témoignages de survivants. L’objectif est d’apporter des éléments de réponse aux victimes qui deviendront parents ou pas, de favoriser la mise en relation des professionnels et acteurs du champ médico-social. Ceci afin de permettre un meilleur accompagnement des survivants non parents et des survivants parents, avant, pendant et après la grossesse, tant sur le plan médical que sur le plan social et psychologique.

PROGRAMME



8 h 30 Accueil des participants – Petit-déjeuner 9 h 3 0 Ouverture du congrès

Introduction du Maître de Séance Noëlle Le Dréau, Psychologue clinicien, anthropologue

Discours d’ouverture d’Isabelle Aubry, Présidente d’AIVI CONFERENCES – Chaque conférence sera suivie de 10 minutes de questions réponses ATELIERS GROUPES DE PAROLE – Les groupes de parole ont lieu en même temps que les conférences aux horaires indiqués. 9 h 45 Les répercussions de l’inceste sur les relations conjuguales (Etude)

GODBOUT Natacha (Canada)

Psychologue membre du CRIPCAS (Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les problèmes Conjuguaux et les Agressions Sexuelles). 9 h 45 Groupe de Parole /Atelier 1 : Vivre en couple 10h 30 Quels parents les victimes pensent-elles être ? (Etude)

KREKLEWETZ Christine (Canada)

Psychologue clinicienne, Docteur en Affaires familiales, ses domaines d’expertise couvrent les abus sexuels et les violences dans le contexte familial, les mères survivantes d’inceste et la parentalité. 11 h15 En quoi la détection de l’inceste durant la grossesse pourrait aider les futurs parents ?

Dr BONNET Catherine (France)

Pédopsychiatre, quinze années d’expérience auprès de femmes enceintes, professionnelle de l’enfance maltraitée. 12 h 00 Quand l’enfant ne vient pas

Témoignage de survivants et conjoints (France)

12 h 30 Déjeuner libre – Visite de l’exposition AIVI de Catherine Cabrol photograp he – Accès à la librairie 14 h 00 Les difficultées rencontrées par les mères survivantes d’inceste dans l’éducation de leur(s) enfant(s). (Etude)

Dr COHEN Tamar (Israël)

Psychologue, membre fondateur du MEITA Israël, membre de IPSCAN 14 h 00 Groupe de Parole / Atelier 2 : Être parent 14 h 45 Qui sont les pères incestueux ? (Etude)

Dr MILCENT Marie-Pierre (Canada)

Psychologue clinicienne et chercheure 15 h 20 Quelle sexualité après un abus sexuel ?

AUDRAINT-SERVILLAT Bernadette (France)

Psychothérapeute, Sécrétaire de l’ARePTA-IMHENA (Association Régionale Pour une Thérapie Active – Institu Milton H. Erickson de Nantes). 15 h 55 Pause – Visite de l’exposition AIVI de Catherine Cabrol photographe – Accès à la librairie 16 h 25 Groupe de Parole / Atelier : Quelle sexualité ? 16 h 25 Les risques de revictimisation.

Pr PEASE Ken (Grande-Bretagne)

Psychologue, Professeur à l’Université de Manchester 17 h 10 Existe-t-il une transmission de l’inceste entre les générations ?

CHOQUET Marie (France)

Directrice de Recherche à l’INSERM 17 h 55 Echanges avec la salle. Allocution du Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative (sous réserve) 18 h 15 Clôture du congrès

Conclusion du Maître de Séance

Discours de clôture d’Isabelle Aubry, Présidente d’AIVI Cocktail- Visite de l’exposition AIVI de Catherine Cabrol photographe – Accès à la librairie

Vous pouvez vous inscrire en ligne dans notre espace sécurisé ou par courrier grâce au bulletin en téléchargement ici. Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer des dépliants et affiches : congres@aivi.org ou Tel : 01 48 93 25 96 (09h-13h/14h-17h)

Cette journée peut être prise en charge au titre de la formation continue (N°11 75 43275 75).