Congrès des médecins généralistes : l’accent est mis sur la “nutrition santé”

Rendez-vous annuel des médecins généralistes, le Medec, dont la 37e édition ouvre ses portes mercredi à Paris, met cette année l’accent sur la nutrition santé.

Le salon, qui se tient durant trois jours au Palais des congrès de la porte Maillot, a accueilli l’an dernier plus de 23.700 participants, dont plus de 17.500 médecins, selon les organisateurs.

Il célèbre cette année les vingt ans de Nutria, l’espace professionnel dédié à la nutrition. Que ce soit pour réduire le diabète et l’obésité, ou la prévention des cancers et des maladies cardio-vasculaires, manger plus sainement devient une préoccupation majeure de santé.

Les généralistes sont donc de plus en demandeurs d’informations nutritionnelles, une grande majorité d’entre eux estimant que la consultation est la meilleure occasion de faire passer des messages de prévention.

Le Medec a retenu par ailleurs trois grands thèmes d’actualité médicale. Le premier concerne “le combat pour une meilleure qualité de vie” avec un cancer, maladie qui inquiète le plus les Français.

Même si la prise en charge des patients atteints de cancer est assurée par des spécialistes en cancérologie, les généralistes sont amenés à les suivre avant, pendant et après leur maladie. Outre leur rôle dans le dépistage, ils doivent s’efforcer de leur donner de bonnes informations, mais aussi une meilleure qualité de vie.

Le second thème retenu porte sur la vaccination. Beaucoup de vaccins sont disponibles, de plus en plus ciblés sur les groupes à risques (jeunes filles, voyageurs) et les espoirs de vaccins sont aussi nombreux (paludisme, sida).

Dans le même temps, on constate dans les pays occidentaux un certain relâchement de la vaccination sur les “anciens” vaccins. Par exemple la rougeole, comme en témoigne le décès en janvier dernier d’une collégienne en France.

Enfin sera abordée la question de la prévention des infarctus. Quels sont les éléments clés pour dépister des personnes à risques (tension, bilan cholestérol, antécédents familiaux)? Comment faire passer les messages de prévention sur le cholestérol et l’hypertension sans avoir l’air d’un moraliste?

Des sessions d’actualité couvriront de nombreux autres domaines comme l’addiction au jeu, la douleur chez la personne âgée, les stratégies anti-migraines, les troubles du sommeil chez l’enfant.

La conférence inaugurale posera mercredi la question cruciale de la démographie médicale, du numerus clausus pour les études médicales et de la liberté d’installation pour les médecins.

