Congrès des audioprothésistes français

Du 21 au 23 mars prochain, l’Unsaf, l’Union nationale des syndicats d’audioprothésistes français, réunit les professionnels de l’audition, audioprothésistes, orthophonistes, médecins ORL et fabricants, à l’occasion du 30ème anniversaire de son Congrès, autour du thème « du diagnostic de la surdité à l’évaluation de l’appareillage ».

Au-delà d’un espace d’exposition dédié, le Congrès invite à des conférences et des ateliers avec quelques-uns des plus grands spécialistes mondiaux ainsi qu’à la découverte des dernières innovations produits par les principaux acteurs du marché de l’audioprothèse. Cet événement professionnel unique mêlant exposition et rencontres scientifiques et professionnelles, est également accessible au public.

Pour son 30ème anniversaire, le Congrès des audioprothésistes accueille professionnels et public dans un espace d’exposition encore plus grand et encore plus riche d’exposants.

Dans le cadre des rencontres, cette édition s’intéressera en particulier aux études concernant l’intérêt de l’appareillage, l’importance de sa précocité et les méthodes d’évaluation de son efficacité. Ces problématiques vitales pour tous se voient actuellement questionnées par les pouvoirs publics et pourraient à terme remettre en cause les conditions d’accès à la santé auditive et d’exercices des métiers de l’audition.

Comment justifier le coût de l’appareillage ? Pourquoi appareiller le plus précocement ? Quid de la prise en charge orthophonique ? Autant de questions auxquelles sont invités à répondre les principaux chercheurs, médecins et professionnels du secteur. En exclusivité, le Professeur Christine Yoshinaga-Itano de l’Université du Colorado (Boulder) viendra présenter les résultats de son étude sur l’efficacité de l’appareillage sur l’enfant.

Programme :

Samedi 21 mars à 9h30

• Inauguration de l’exposition

Exposition : samedi et dimanche de 9h à 19h, lundi de 9h à 17h

Dimanche 22 mars 2009

• Journée du Collège National d’Audioprothèse

Par Eric Bizaguet, Président du Collège National d’Audioprothèse

Lundi 23 mars 2009

• Table ronde professionnelle

Animée par Benoit Roy, président de l’Unsaf.

o Quel avenir pour l’audioprothèse ? Les changements majeurs récents permettent-ils une vision prédictive ?

o LMD (Licence Master Doctorat), harmonisation européenne, devis normalisés, réglementation commerciale…

Dimanche 22, lundi 23 mars de 9h-11h et 13h-15h

• Les ateliers / 4 sessions par atelier à raison de 2 par jour.

o Atelier 1 : Boucles magnétiques/ Pour qui ? Pourquoi ? comment les installer ? Comment les régler aux normes ?

Par Gilles Gotschi, Maison Nouvelle SARL- division Handicap et boucles magnétiques

o Atelier 2 : Bilan d’orientation prothétique du très jeune enfant

Par Thierry Renglet, audioprothésiste, correspondant CNA-Belgique.

o Atelier 3 : Acouphène – Travaux pratiques

Par Philippe Lurquin, audiologiste, chargé de cours au CHU St Pierre – Bruxelles.

Inscription

• Visite de l’exposition :

Entrée gratuite sur pré inscription en ligne avant le 10 mars 2009 sur le site : www.unsaf.org.

Inscription par courrier ou sur place: 20 € TTC.

• Conférences – Ateliers – Soirée du Congrès :

Inscription en ligne (www.unsaf.org) ou papier avant le 10 mars 2009

• Conférences : Accès payant le samedi (gratuit les dimanche et lundi)

• Ateliers : Accès Payant (consultez le site unsaf.org pour les tarifs).

• Soirée du Congrès : sur réservation.

Lieu :

CNIT-Paris La Défense- 2 place de la Défense 92053 Paris La Défense Cedex

RER A : Grande Arche La Défense/ Métro Ligne 1 : Grande Arche

Parking : La Défense 6 Parking Cnit.

Retrouvez le programme complet ainsi que le bulletin d’inscription en ligne sur le site : www.unsaf.org