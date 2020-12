Congrès annuel sur la Sclérose en plaques

Listen to this article Listen to this article





La Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en plaques organise son 22ème rendez-vous des patients le 6 avril 2013 au Palais des Congrès, lors de la journée Maurice Doublet.

Conférence-débat et ateliers permettront aux malades et à leur famille de dialoguer avec de nombreux spécialistes de la Sclérose en Plaques et de faire le point sur les avancées scientifiques, thérapeutiques et médicales de cette maladie neurologique chronique et invalidante.

La journée débutera par l’allocution du président de la Fondation ARSEP, M. Jean-Frédéric de Leusse. Tout au long de la matinée, des interventions concernant l’avancée de la recherche ainsi que les nouveaux traitements se succèderont, animées par les membres des Comité médico-scientifique et Comité Inter-régional Médical de la Fondation.

Neurologues, chercheurs, psychologues, médecins et assistantes sociales animeront les ateliers de l’après-midi axés sur 3 thèmes :

– Traitements de fond, traitement des symptômes

– Vie quotidienne

– Soutenir les aidants (atelier dédié aux proches : informer, entourer et écouter les familles)

Nouveauté 2013

La retransmission en direct de la conférence du matin permettra aux patients invalides, éloignés ou simplement indisponibles d’obtenir l’information diffusée lors de cette journée. En se connectant sur arsep.org le 6 avril de 10h à 13h, ils auront accès à l’actualité de la recherche et des traitements, assisteront au débat avec les intervenants et participeront aux échanges grâce à l’adresse mail mise à leur disposition pour leurs questions.

Maladie inflammatoire du système nerveux central, la Sclérose en Plaques est une maladie chronique et invalidante qui survient dans la force de l’âge entre 20 et 40 ans et touche près de

80 000 personnes en France et 2 millions dans le monde.

en France et 2 millions dans le monde. 2 000 nouveaux cas par an sont diagnostiqués en France, soit

1 cas toutes les 4 heures .

. 3 malades sur 4 sont des femmes.

22ème rendez-vous de l’ARSEP – Journée Maurice Doublet

Palais des Congrès de Paris – 2, Place de la Porte Maillot, niveau 2 – Entrée gratuite

Renseignement et Inscriptions avant le 27 mars, au 01.43.90.39.39, sur www.arsep.org