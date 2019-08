Congo: polio pas éradiquée

Un nouveau cas de la polio virus sauvage est signalé dans le territoire de Tshela. Information confirmée jeudi dernier par le médecin inspecteur provincial de la santé du Bas Congo. Ce nouveau cas a été découvert alors que se réroule une campagne de vaccination contre cette maladie qui touche les enfants dans cette province.

Des échantillons ont été envoyés à l’Institut national de recherche bio-médicale de Kinshasa, INRB, pour analyse alors qu’un autre cas a été confirmé, toujours dans ce même territoire. Marie Chantal Lubanzadio, ministre provinciale de la santé, s’est dit préoccupée par la persistance de cette maladie dans la province, malgré les différentes campagnes de vaccination et a invité tous les parents à faire vacciner leurs enfants au cours de la deuxième phase de la campagne contre la polio qui a commencé jeudi dernier. Une troisième phase est également prévue à l’issue de différentes campagnes de vaccination. La ministre provinciale de la santé s’est engagée à réunir tous les services et partenaires impliqués pour évaluer la couverture vaccinale et définir de nouvelles stratégies afin d’éradiquer cette maladie.

(Source: Radio Okapi)