Confinement et handicap en foyers : Des concerts pour égayer le quotidien

Confinement et handicap en foyers : Zicomatic organise des concerts pour égayer le quotidien des résidents et des soignants

Durant toute cette période de confinement, l’association Zicomatic, qui a pour objectif de lutter contre l’isolement des personnes handicapées en faisant entrer la culture dans les foyers, organise de nombreux concerts auprès des résidents et de leurs accompagnants. Une bonne manière de concilier au mieux confinement et handicap en foyers, et de donner le sourire aux petits comme aux grands, sans oublier bien sûr les plus âgés.

Des moments forts et inoubliables, comme l’explique Clément Dumon, musicien et président de l’association :

” Ces instants se déroulent en toute simplicité. Une guitare, un peu de voix, des regards, des ressentis. Parfois tout se joue dans cette communication non verbale qui a une grande importance lorsque l’on joue de la musique pour des personnes en situation de handicap. Capter, chercher l’émotion dans le langage des yeux et du corps”.

Découvrez ici quelques extraits des concerts animés par l’association Zicomatic depuis le début du confinement :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3181982791857922&id=128741393848759

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3174438032612398&id=128741393848759

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3191180630938138&id=128741393848759

L’association propose également de suivre régulièrement des concerts en live sur sa page Facebook.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’association Zicomatic

Et pour soutenir l’association, rendez-vous ici