Confinement et handicap : Cuisinez en attendant la fin du coronavirus !

Coronavirus : Cuisiner chez soi pour concilier confinement et handicap

En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, il n’est pas toujours évident de concilier confinement et handicap. Pour vous aider à vivre cette période de la meilleure manière possible, nous vous proposons de découvrir des ouvrages gastronomiques accessibles et des recettes réalisables par tous.

La cuisine pour tous Tome 1 et 2 : Deux ouvrages qui mettent la cuisine à portée de tous

Depuis leur rencontre en 2014, Rebecca et Adeline conçoivent des livres de cuisine faciles à comprendre par le plus grand nombre, pour favoriser en chacun le plaisir de cuisiner, de recevoir et de gagner en autonomie.

Ces deux premiers ouvrages ont été testés par des usagers avant leur lancement officiel. Ils proposent des recettes simples et variées avec des entrées, des plats, des desserts et des cocktails de fruits. Vous pouvez aussi télécharger des recettes en ligne.

« Le but est de rendre accessible la connaissance et le savoir de la cuisine car cuisiner n’est pas une évidence pour tout le monde, or, il est essentiel d’apprendre à se nourrir sainement, commentent-elles. L’objectif est aussi de favoriser l’autonomie, en permettant à des personnes accompagnées de cuisiner seules, sans devoir dépendre d’une tierce personne. C’est également une manière d’apprendre à manger équilibré et sain ».

La cuisine pour tous : À découvrir ici

Gastronomie universelle : Un recueil de recettes en facile à lire et à comprendre (FALC)

Solidel est une association qui a pour but de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. Elle publie le premier guide de recettes gastronomiques rédigé en Facile à lire et à comprendre.

Conçu pour et avec des personnes en situation de handicap, il propose des recettes expliquées avec des phrases simples écrites en gros caractères, des techniques et des gestes détaillés étape par étape à l’aide d’illustrations et de la méthode du FALC.

« Toutes les recettes contenues dans ce livre ont été imaginées par des chefs exerçant en ESAT et préparées par des travailleurs handicapés, lors du concours gastronomique L’Assiette Solidel », précisent les éditeurs. Parmi les recettes proposées : “Tarte à la courge sucrée”; « Velouté de potimarron, châtaignes et lard fumé » ; « Gaufres à la carotte » ; “Pastilla de canard façon châtaigneraie”; « Cake rose » ; « Fraisier revisité » …

Ce livre peut s’adresser à des personnes en situation de handicap, mais aussi à des éducateurs, des cuisiniers débutants ou des parents désireux de cuisiner avec leurs enfants.

Obtenir plus d’informations sur ce livre de recettes gastronomiques en FALC

« Je cuisine un jour bleu – Gourmets autistes, recettes et témoignages » : Un livre pour allier cuisine et autisme

Cet ouvrage culinaire est né de la rencontre entre un jeune homme autiste – Josef Schovanec – et un gastronome – Claude Carat. Il propose de réconcilier cuisine et autisme avec un double objectif : aider les personnes autistes à se nourrir malgré leur hypersensibilité à l’odeur, au goût ou aux textures ; et permettre à tous ceux qui le souhaitent d’en apprendre plus sur l’autisme, un trouble méconnu et encore porteur de nombreux préjugés.

« Les difficultés sensorielles des personnes autistes sont nombreuses et l’alimentation n’échappe pas à la règle. Devant des enfants qui ne mangent que du rouge, ne supportent que le mixé ou refusent tout légume, les parents trouvent des solutions innovantes… et les enfants autistes, devenus adultes, inventent à leur tour ! expliquent les auteurs. Les 40 recettes de cet ouvrage ont été proposées par des personnes autistes et leurs proches. Certaines sont très simples, d’autres plus originales… Elles sont accompagnées de photos et illustrées pas à pas ».

Découvrez ici “Je cuisine un jour bleu”

Cet article peut également vous aider à concilier confinement et handicap : https://www.handirect.fr/gym-en-fauteuil-roulant-ou-avec-un-handicap-a-faire-chez-soi/