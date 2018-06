Trois conférences majeures sur le salon Autonomic Paris

Trois conférences majeures organisées par Handirect sur le salon Autonomic Paris les 12 et 13 juin

Autonomic Paris Porte de Versailles Hall 4 du 12 au 14 juin (entrée gratuite)

Conférence sur les successions, la fiscalité et la retraite des personnes handicapées le mardi 12 juin de 15h à 17h



Tout savoir sur les problématiques de succession comme la fiscalité attachées aux successions qui touchent les personnes handicapées. Explication exhaustive des mesures de départ à la retraite pour les personnes handicapées.

Intervenants :

Maitre Couzigou-Suhas , notaire à Paris

, gérante du Cabinet de Conseil en gestion de patrimoine ABC Vie

Henry Gally , Président du CDTHED (video)

JM Maillet-Contoz Animateur

Le contexte :

Les successions regorgent de particularités et lorsqu’il s’agit de personnes handicapées, l’affaire devient souvent épineuse. Que se passe t’il lorsque une personne handicapée hérite, ou lorsque qu’elle-même lègue ses biens. La récupération des aides sociales, ou en est-on, êtes-vous concernés ? Comment anticiper organiser et protéger son patrimoine au profit d’une enfant handicapé. Que se passe-t-il pour les personnes handicapées en établissement, qu’elles soient sous tutelle ou non.

Conférence sur l’emploi dans le secteur numérique mardi 12 juin à de 14h à 15h

Numérique des opportunités professionnelles pour les personnes handicapées.

Intervenants :

Alain Olive Président Groupe ARCESI et Administrateur du Syntec Numérique Président Commission Handicap

Anne Findelair Responsable développement STPA | Clauses Insertion Sociales Mission Handicap Nationale

Anne-Marie Dunet responsable Diversité Achat Groupe Orange

Animatrice Stéphanie Benaroc

Le contexte :

Le secteur numérique est en croissance permanente et offre des très nombreuses opportunités de carrière. Les travailleurs handicapés sont-ils informés, sensibilisés et formé à saisir les opportunités des carrières du numérique. Quels sont les niveaux requis, les filières pour se former ? Des EA et des ESAT se sont aujourd’hui spécialisé dans ce domaine, quels sont leurs spécialisations leurs chances de succès, comment font-ils pour recruter ? Exemple de succès story avec ARCESI. Comment les grandes ESN font-elles face à leurs obligations de recrutement TH ? Quelle est leur politique handicap ? L’exemple de CapGenimi. Les grands utilisateurs de services numériques, sont-ils confrontés à la pénurie de main d’œuvre spécialisée quelles solutions mettent t’il s en œuvre pour répondre à leurs besoins internes et faire travailler des TH dans leurs services numérique l’exemple d’Orange.

Conférence sur l’aide aux aidants salariés mercredi 13 juin de 15h à 16h

De plus en plus de salariés doivent assumer un rôle d’aidant du fait du handicap d’un membre de la famille ou de l’âge de leurs parents.

Compte tenu notamment des évolutions démographiques en cours, de plus en plus de salariés doivent assumer un rôle d'aidant du fait du handicap ou de la maladie d'un membre de la famille, d'un proche ou encore de l'avancée en âge de leurs parents.

Intervenants :

Marie Karoun-Vidal responsable des partenariats du Groupe VYV

fondateur et directeur du Pôle SAP (Aidants familiaux, Services A la Personne)

François Bellami Intervenant chercheur Chaire Entreprise IPAG BS

JM Maillet-Contoz Animateur

Le contexte :

De plus en plus de salariés doivent assumer un rôle d’aidant du fait du handicap ou de la maladie d’un membre de la famille, d’un proche ou encore de l’avancée en âge de leurs parents.

Ces situations, aussi stressantes qu’impliquantes, mettent en difficultés ces collaborateurs qui « manquent » de temps pour assurer les soins ou l’aide qui leur semblent indispensables. Cette charge de responsabilité et le risque d’épuisement toujours menaçant qui en découle, peuvent parfois les conduire à démissionner, voire les entraîner dans une grave dépression.

Que peut-on faire pour anticiper les situations de rupture et pour aider et accompagner les personnes concernées ? Accompagné par la Chaire Entreprise inclusive de l’IPAG BS, dirigée par le Pr Maria-Giuseppina Bruna, représentée par l’intervenant-chercheur associé François Bellami, et d’une association experte dans ce Domaine, « Pôle SAP », fondée par Christophe Axel, le Groupe VYV s’est engagé dans la mise en place et l’optimisation d’une politique exemplaire et vertueuse dans ce domaine qui sera présentée en détail par la voix de Marie Karoun-Vidal, Responsable Partenariats sociétaux et professionnels du Groupe.

Entrées au salon et aux conférences gratuites, venez nombreux

