Conférence Régionale des Clubs Entreprises et Handicap

En présence de nombreuses personnalités, ce rendez-vous était placé sous le signe de l’échange et de la réflexion grâce à la participation d’une sélection d’entreprises venues présenter leur engagement et leur expérience en termes d’embauche et d’intégration de travailleurs handicapés.

Les débats étaient animés par Vincent Lochmann, rédacteur en chef de Vivre FM, radio parisienne, spécialiste du handicap.

La conférence était structurée autour de 3 des grands axes de l’offre de service des Clubs Entreprises et Handicap, mise en place en 2006 par le MEDEF Rhône-Alpes. Les participants ont pu découvrir des clips vidéo présentant l’offre de service et participer à un jeu quiz.

En ouverture de conférence, M. Patrick Martin, président du MEDEF Rhône-Alpes a rappelé que, malgré le cadre législatif contraignant, beaucoup de chefs d’entreprise sont « naturellement » sensibles à l’intégration des travailleurs handicapés. Selon lui, le score de 500 entreprises aujourd’hui adhérentes et actives dans les Clubs est un bon score. Pour l’année 2007, 213 recrutements dont 43 contrats de professionnalisation, 47 maintiens dans l’emploi et pour les entreprises adhérentes des Clubs Entreprises et Handicap un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 3,92 %, supérieur à la moyenne régionale.

Le MEDEF régional a mis en place avec les MEDEF départementaux, au nombre de huit en Rhône-Alpes, des actions depuis 2000 grâce des Clubs Entreprises & Handicap.

André Millat-Carus, délégué régional de l’Agefiph Rhône-Alpes, a évoqué, quant à lui, l’étroite collaboration, sur la région Rhône-Alpes, entre l’Agefiph et le MEDEF, en place depuis 1991, date de la création de la délégation régionale et dont l’axe principal est l’information, la sensibilisation et la mobilisation des dirigeants d’entreprise pour l’emploi des travailleurs handicapés. Il a précisé que toutes les études révèlent que les premières victimes des discriminations à l’embauche sont les personnes handicapées. La personne qui présente son handicap reçoit quinze fois moins de réponse. Mais depuis 20 ans, grâce aux multiples actions sur le terrain, le nombre annuel de personnes handicapées insérées dans l’emploi a été multiplié par 16. M. André Millat-Carus a insisté sur les progrès qu’il reste à accomplir en Rhône-Alpes puisque moins de 40 % des entreprises assujetties atteignent le quota fixé par la loi et un établissement sur quatre n’emploie aucune personne handicapée.

Il termine son intervention en présentant une enquête datant de novembre 2008 qui démontre que l’engagement est particulièrement fort chez les personnes handicapées qui ont la volonté de prouver leur qualité de travail. Une entreprise qui a recruté une personne handicapée en tire quasiment toujours un bilan positif. Les chefs d’entreprise se déclarent à 87 % satisfaits de leur choix.

Aujourd’hui, dans le contexte difficile, l’embauche d’une personne handicapée peut être une opportunité car elle véhicule une image positive dans l’entreprise.

Après ces deux interventions, la conférence s’est poursuivie par 4 tables rondes permettant à des représentants d’entreprises et à leurs partenaires, venus de chaque département, de faire partager leur expérience à l’ensemble des invités (cf contenu des tables rondes en annexe).

Madame Marie-Odile Novelli, Vice Présidente du conseil régional s’est également exprimée en tant que grand témoin. Elle confirme que le conseil régional a mis en place un plan handicap car l’insertion des personnes handicapées en Rhône-Alpes devait être prise en compte dans toutes les politiques publiques et il s’agit aujourd’hui de mettre en place des projets concrets :

– l’accès à la formation de droit commun : identifier les organismes de formation et leurs besoins et identifier les personnes handicapées qui sont dans les organismes,

– la mobilisation et la professionnalisation des acteurs sur des formes de handicaps très spécifiques, par exemple le handicap psychique,

– prendre 500 apprentis en situation de handicap en 2007, encore plus en 2008 et 2009,

– la mobilisation des CFA,

– poursuivre les partenariats avec l’Agefiph Rhône-Alpes et le MEDEF Rhône-Alpes,

– etc…

Autre grand témoin, M. Jacques Gérault, préfet de la région Rhône-Alpes et préfet du Rhône, exprime sa satisfaction et son estime pour les actions menées au sein des Clubs Entreprises et Handicap. Il souligne qu’il est aujourd’hui important de modifier nos approches et de tout mettre en œuvre pour permettre aux travailleurs handicapés d’avoir leur place au sein du monde du travail. En Rhône-Alpes, il y a 22 000 demandeurs d’emploi travailleurs handicapés. L’État a pris un arrêté qui permet une embauche au taux maximum, au titre des emplois aidés, qu’ils soient dans le secteur marchand ou non. Il y a donc un véritable avantage légitime à embaucher un travailleur handicapé avant même d’être dans la contrainte prévue par la loi de 2005.

M. le Préfet a également évoqué la question des lycéens et collégiens. Près de 800 jeunes étaient privés d’accès au collège ou au lycée faute d’accompagnement spécifique. A la rentrée scolaire du 1er septembre 2008 tous les enfants handicapés, susceptibles d’être intégrés à l’école, sur les deux académies de Lyon et de Grenoble, ont eu la possibilité effective de l’être. 350 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ont été recrutés et depuis le 1er septembre dernier tous les élèves, 2680 sur les deux académies, bénéficient de cet accompagnement scolaire.

Il est nécessaire de se mobiliser pour qu’un maximum d’handicapés sur tous les bassins d’emplois de la région puisse avoir accès à des places d’apprentissage (dans l’hôtellerie, la restauration, les travaux publics, les transports routiers, etc…). Sur les 22 000, qui sont des adultes, jeunes ou moins jeunes, environ la moitié pourrait l’être en CDI.

Un clip Vidéo de Mme Laurence Parisot, marraine de la manifestation a ensuite été présenté aux invités. Mme Laurence Parisot a rendu hommage à la qualité du travail effectué par l’ensemble du réseau des Clubs Entreprises et Handicap en faveur des entreprises et de l’emploi des travailleurs handicapés.

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission relations du travail au MEDEF a ensuite pris la parole. Son intervention a été principalement centrée sur l’évolution du regard que la société doit avoir et qu’il est important d’entrer dans un combat commun d’intérêt général et dont le levier n’est autre que l’entreprise. Le travail est un élément de reconnaissance dans la société et un moteur d’intégration. Une enquête récente prouve qu’un professionnel handicapé est d’abord et avant tout un professionnel. Le travail rend le handicap quasiment invisible. Intégrer la différence est synonyme de création de valeur. Accueillir une personne handicapée dans l’entreprise, c’est accueillir une personne dont la motivation et la ténacité sont peu communes.

– 87 % des entreprises interrogées jugent que l’entreprise favorise davantage l’embauche de travailleurs handicapés, quel que soit le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise.

– 93 % des employeurs se déclarent satisfaits de leurs collaborateurs handicapés.

Les Clubs Entreprises & Handicap sont un moyen remarquable de susciter l’adhésion des entreprises car ils développent des actions déterminées et innovantes sur le terrain.

