Conférence professionnelle : « Ensemble pour relever les défis de l’égalité »

À l’occasion du 10ème anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique), organisera le 10 février 2015 à Paris une conférence sur le thème : « Ensemble pour relever les défis de l’égalité ». Destiné aux professionnels des collectivités, des ressources humaines, de la santé, et de la formation notamment, ainsi qu’aux élus, cet événement a pour objectif de :

– Dresser le bilan de la loi et de sa mise en œuvre dans la Fonction Publique.

– Présenter les perspectives d’avenir et les enjeux de la politique d’insertion des personnes en situation de handicap.

Pratique

Date : Mardi 10 février 2015 de 9h à 17h.

Lieu : Bibliothèque nationale de France, Quai François Mauriac, entrée Est, Paris 13ème. Métro : Quai de la gare (Ligne 6) ou Bibliothèque François-Mitterrand (Ligne 14).

Pour vous inscrire ou consulter le détail du programme : www.fiphfp.fr

Conférence réservée aux professionnels.