Conférence Nationale du Handicap : un événement très attendu suite au recours en excès de pouvoir déposé contre l’ordonnance qui instaure les Ad’ap

La Conférence Nationale du Handicap aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 à Paris et sera présidée par le Président de la République. À cette occasion, François Hollande devra définir et annoncer les grandes lignes et orientations de la politique du gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap, et notamment sur les thèmes majeurs de l’accessibilité, de l’emploi et de l’inclusion.

Un événement qui tombe à pic, alors que plusieurs associations de défense des personnes en situation de handicap (mais aussi des piétons) viennent de déposer devant le Conseil d’État un recours en excès de pouvoir contre l’ordonnance du 26 septembre 2014, relative à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), et instaurant notamment les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap). Ce dispositif permet aux gérants d’ERP non accessibles au 1er janvier 2015 de faire une demande de délai supplémentaire (pouvant aller de 3 à 9 ans) à travers la constitution d’un dossier argumenté (Ad’ap), qu’ils devront déposer avant le mois d’octobre 2015 auprès de leur mairie ou préfecture.

Ce sont ainsi six grandes associations qui ont déposé un recours contre cette ordonnance le 8 décembre dernier : l’Association des Paralysés de France (APF), l’Union des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), la FNATH, association des accidentés de la vie, l’Association pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), l’Association de défense des polyhandicapés (Adepo) et l’association Les Droits du piéton.

« Plusieurs dispositions de cette Ordonnance sont contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur. En conséquence, les associations demandent au Conseil d’État de censurer cette Ordonnance, indique leur communiqué collectif.

Depuis plusieurs semaines, les associations ont rappelé leur opposition à cette Ordonnance qui propose des délais supplémentaires inacceptables pour rendre la France accessible. Elles demandent ainsi aux Parlementaires de ne pas ratifier l’Ordonnance qui leur sera présentée prochainement par le Gouvernement.

Aujourd’hui, ces associations souhaitent aller plus loin en déposant ce recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Le recours s’appuie principalement sur deux points :

– la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux dispositions de la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

– la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux engagements européens et internationaux de la France (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ».

La Conférence Nationale du Handicap a été instaurée par le gouvernement suite au vote de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle se tiendra désormais tous les trois ans dans le but de « débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées ».

En amont de cet événement, quatre forums thématiques ont été organisés auparavant dans quatre grandes villes de France afin d’engager une réflexion collective.

Pour plus d’infos sur la CNH: http://www.emploi.gouv.fr/actualites/conference-nationale-handicap-cnh-11-decembre-2014