Hanploi en partenariat avec le Celsa propose une conférence marketing et handicap le 17 novembre de 14h à 18h à l’Espace Oscar Niemeyer, 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris.

Au programme :

14h00 Accueil des invités

14h30 Table ronde n°1 : Valoriser son profil avec son handicap

15h40 Table ronde n°2 : La réponse marketing des entreprises face au handicap

16h50 Table ronde n°3 : Communication et image de la mission handicap

18h00 Cocktail

Les débats seront animés par Pete Stone,

Fondateur de Just Different, en présence

de Rokhaya Diallo, chroniqueuse pour Canal+ et RTL.

Information auprès de Hanploi tel 01 79 13 56 34 ou inscription@hanploi.com

Téléchargez la présentation de notre conférence en cliquant sur ce lien