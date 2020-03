Conférence “Maman handicapée, Supermaman : le défi d’une vie !”, le 20 juin

Aujourd’hui encore, la notion de handicap fait souvent l’objet de nombreux préjugés, mais qu’en est-il quand on est une femme handicapée et que l’on souhaite être maman? Conférence-débat, témoignages, animations, stands d’information, à travers cet évènement, A2micile a souhaité mettre en lumière des histoires de femmes remarquables qui ont su combattre les préjugés et prendre leur destin en main ! Maman handicapée, Supermaman :

le défi d’une vie ! Jeudi 20 juin 2013 de 14h à 18h – Palais de la Musique et des Congrès – Strasbourg