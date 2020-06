Conférence : du handicap à l’aventure humaine

Mercredi 13 mars 2013, la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de Lille 2 accueillera une conférence exceptionnelle sur le thème du handicap et de l’exploit sportif, en présence d’Arnaud Chassery et Philippe Croizon (amputé des 4 membres) qui ont relié symboliquement à la nage les 5 continents.

Handicapé depuis un terrible accident en 1994, Philippe Croizon s’est équipé de prothèses de palmes aux cuisses pour effectuer 4 traversées. Il était accompagné par le nageur de fond Arnaud Chassery, sportif aguéri, spécialiste de la nage en eau vive, qui a déjà traversé la Manche et le détroit de Gibraltar. Les deux hommes viennent témoigner de leur formidable aventure qui s’est déroulée avec succès en 2012 et a fait l’objet d’un film diffusé dans l’émission Thalassa sur France 3 et ovationné par l’Unesco.