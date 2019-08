Conférence-débat Corps Sexués et Handicaps, samedi 22 juin

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA se propose de reformuler la question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap en abordant ce qui lui semble fondamental : la notion de corps sexué et en particulier de corps sexués handicapés.

La reconnaissance du corps handicapé comme corps sexué et de la personne en situation de handicap comme individu à part entière, légitime dans son envie de rencontres affectives et sexuelles et porteur de désirs, est très récente. La vie sexuelle des personnes handicapées est restée dans l’obscurité pendant de nombreuses années. Les personnes handicapées n’étaient pas considérées comme des personnes sexuées. Corps « biologique », corps « socialement construit », corps sexué, corps sexuel, corps genré : les approches du corps apparaissent en pleine évolution conceptuelle. Parler de corps sexué, c’est se reporter à une norme (génétique et/ou sociale), celle définissant le féminin et le masculin.

Par cette conférence-débat, Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA veut s’attacher à questionner, à réfléchir sur la vie sexuelle et affective des personnes handicapées.

La décision du Conseil Consultatif National d’Éthique relative à l’assistance sexuelle a statué que :

« On ne peut évacuer la difficile question de l’instrumentalisation, même consentie, rémunérée ou compassionnelle du corps d’une personne pour la satisfaction personnelle d’une autre. Il ne peut être considéré comme éthique qu’une société instaure volontairement des situations de sujétion même pour compenser des souffrances réelles. Le CCNE considère qu’il n’est pas possible de faire de l’aide sexuelle une situation professionnelle comme les autres en raison du principe de non utilisation marchande du corps humain.

Si la sexualité peut être source de plaisir, elle peut être aussi le champ de toutes les violences y compris lorsqu’elle ne peut se vivre. Force est de constater qu’il n’y a pas une norme qui serait celle de l’harmonie et de l’équilibre, mais une réalité plurielle dont nous devons prendre conscience, plus ou moins brutalement, plus ou moins crûment. La complexité de ce qui y est mis en jeu nous oblige à entendre les questions dérangeantes sur la dignité, la vulnérabilité, et les limites de ce qui est éthiquement acceptable.

En conséquence en matière de sexualité des personnes handicapées, le CCNE ne peut discerner quelque devoir et obligation de la part de la collectivité ou des individus en dehors de la facilitation des rencontres et de la vie sociale, facilitation bien détaillée dans la Loi qui s’applique à tous. Il semble difficile d’admettre que l’aide sexuelle relève d’un droit-créance assuré comme une obligation de la part de la société et qu’elle dépende d’autres initiatives qu’individuelles. »

PROGRAMME PROVISOIRE

8H30 : Accueil des participant-e-s

9h00 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA, Michèle Blumenthal, Maire du 12ème arrondissement, Pénélope Komitès, adjointe au Maire du 12ème arrondissement en charge des affaires sociales, de la santé, de la solidarité et des personnes en situations de handicap et Ernestine Ronai, marraine de la journée.

9h30 : Sketch humoristique de Typhaine Duch, auteure et comédienne militante féministe

10h00 – 11h15 : Table ronde « (Ré)inventer son corps » avec

Pierre Ancet, philosophe

Danièle Brun, psychanalyste : « L’inquiétante étrangeté du corps »

Philippe Denormandie, chirurgien orthopédiste

Animation : Alain Piot, sociologue

Discussions avec la salle

11h15 – 11h30 : pause

11h30 – 12h30 : Table ronde « Dialogues du corps » – Animation : Claudine Legardinier, journaliste avec

Martine Costes, sexologue

Nathalie Dagnet, association L’APLAJH de Nathalie

Martine Brochen

Francelyne Delyon

Rémi Gendarme

Nadjat Eyraud…

Déjeuner libre

14h00 : « Avec la langue » Spectacle bilingue français/LSF avec Isabelle Voizeux et Virginie Barreteau

14h45 – 16h00 : Ateliers de discussion animés par les intervenant-e-s du matin.

Atelier 1 : « Corps, jeu du désir »

Atelier 2 : « Corps, expérience des professionnels et des personnes handicapées »

Atelier 3 : « Handicap, sexualité et déontologie »

Atelier 4 : « Préjugés et sexualité »

Ce programme est donné à titre indicatif et sous réserve d’accord des intervenant-es.

Accessibilité totale des débats : traduction en langue des signes française, retranscription en direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programmes en caractères agrandis et en Braille (à préciser lors de l’inscription).

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrée gratuite sous réserve d’inscription préalable. Participation aux frais laissée à discrétion.

Mairie du 12ème arrondissement – 130, avenue Daumesnil – 75012 PARIS

M° Dugommier (ligne 6) ou Montgallet (Ligne 8) – Bus 29 et 87

Cette conférence-débat sera suivie de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l’association.