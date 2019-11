Conférence de l’ONU : il faut protéger les personnes handicapées dans les situations de crise

« La mise en œuvre de la Convention relève de la responsabilité du gouvernement de l’État partie, la protection, la promotion et le contrôle doivent être conduits sous la houlette d’institutions nationales créées conformément aux Principes de Paris, et avec la participation active des personnes handicapées et de leurs organisations », a-t-elle rappelé. Pendant les trois jours de la Conférence, une table ronde a été organisée en partenariat avec l’Alliance internationale des personnes handicapées afin de passer en revue les problèmes qui se présentent aux personnes handicapées dans les conflits armés et lors de catastrophes naturelles, comme le récent tremblement de terre en Haïti où les inondations au Pakistan.

« En une année, le nombre de signatures de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est passé de 142 à 146, tandis que les États parties sont passés de 66 à 90 », s’est félicité dans sa déclaration de clôture, le Président de la Conférence, Claude Heller, Représentant permanent du Mexique auprès des Nations Unies.

Entrée en vigueur en 2008, la Convention vise à protéger les droits fondamentaux des quelques 650 millions de personnes handicapées dans le monde.

Les États parties ont également décidé que la quatrième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées se tiendrait du 7 au 9 septembre 2011 au Siège de l’ONU à New York.

Source: http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=22894&Cr=handicap%E9s&Cr