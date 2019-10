Conducteur routier avec un handicap : Des simulateurs adaptés

Posted in:

Être conducteur routier avec un handicap : Des simulateurs de conduite PMR pour rendre le métier plus accessible

Faciliter l’accès au métier de conducteur poids lourds : telle est la volonté commune de la Fondation Carcept Prev (groupe Klesia) et du Pôle de formation l’AFTRAL, qui viennent de s’unir pour l’équipement de quatre simulateurs de conduite véhicules lourds adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Être conducteur routier avec un handicap reste donc possible si la personne est apte à conduire un véhicule adapté.

Ainsi, le 27 juin dernier, la Fondation Carcept Prev et l’AFTRAL ont inauguré au centre de formation professionnelle AFTRAL de Monchy-Saint-Eloi (Oise) l’un de ces quatre simulateurs, en présence de Marc Papinutti, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer, ainsi que de plusieurs représentants de l’AGEFIPH. Les trois autres simulateurs reviendront à des centres de formation situés dans d’autres régions de France.

Objectif : permettre à des personnes en situation de handicap de suivre une formation professionnelle dans le domaine du transport routier. En effet, ce nouveau matériel permettra des aménagements conséquents pour s’adapter aux différents handicaps, notamment grâce à la multiplicité d’accès aux commandes de conduites : commande de navigation wifi, possibilité d’inversion des pédales, joystick télécommandé, « boules » de commande pour éviter d’avoir à tourner le volant, accompagnement à la montée aux commandes par le biais d’assistance …

Créée par les institutions de la protection sociale du transport au sein du Groupe Klesia, la Fondation Carcept Prev est engagée depuis de nombreuses années dans le soutien des personnes en situation de handicap notamment dans le secteur du transport. Elle a entrepris de nombreuses actions pour favoriser le développement d’acteurs innovants du secteur. Et notamment les Trophées Carcept Prev, qui ont primé, en juin 2017, l’entreprise Transports Rouxel Logistique ayant permis à un salarié amputé du bras droit de reprendre la route.

Ouvrir des possibilités sur le métier de conducteur routier avec un handicap

« Financer ce dispositif innovant va dans la droite lignée des actions entreprises dans le secteur du Transport depuis la création de la Fondation Carcept Prev, commente Benjamin Laurent, directeur délégué de la fondation Carcept Prev. Ce secteur doit en effet s’ouvrir et favoriser des aménagements pour les salariés qui souhaitent évoluer dans cette profession. C’est le rôle donné à ce simulateur de conduite qui doit permettre d’évaluer les aptitudes des candidats afin qu’ils puissent poursuivre ou non dans cette voie professionnelle ».

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a apporté de nouvelles mesures pour inciter les entreprises à recruter davantage de personnes en situation de handicap. Le simulateur de conduite Véhicule Lourds équipés PMR est l’une des solutions trouvées par le secteur du Transport pour favoriser l’insertion de ces publics.

Aujourd’hui, malgré les initiatives des organisations professionnelles depuis plusieurs années, le taux de recrutement de personnes en situation de handicap dans le secteur du Transport est en dessous du seuil national fixé à 6%. La remise de ces simulateurs à un centre de formation professionnelle AFTRAL devrait permettre d’augmenter l’employabilité des personnes handicapées – dont le chômage se situe aujourd’hui à près de 19% – et de rendre plus accessibles à tous les métiers de la conduite et dans le secteur du transport routier de marchandise (TRM).

Plus d’infos sur : www.aftral.com et www.carcept-prev.fr