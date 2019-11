Condom (Gers): la commission accessibilité au travail

Voilà plus de vingt ans que les associations de personnes handicapées luttent pour que les lieux accueillant du public leur soient accessibles. En 2005, la loidonnait obligation aux communes et communauté de communes de créer une commission accessibilité. Celle de Condom a vu le jour il y a à peine un mois. La semaine dernière, elle était déjà au travail.

Composée d’élus, de membres d’associations de handicapés, de commerçants, de parents d’élèves, de personnes âgées et des écoles, la commission accessibilité est chargé de réaliser un état des lieux sur la ville, avec l’aide de la DDE, avant d’entamer les travaux nécessaires. Des travaux qui doivent rendre la ville accessible à tous à l’horizon 2015. À l’occasion de la Semaine de la citoyenneté, quelques élus et lycéens se sont ainsi mis à la place de ces personnes à mobilité réduite. Conduits mercredi en centre-ville par l’APF (Association des paralysés de France) et hier dans le quartier de la basse-ville par le GIHP (Groupement pour l’insertion des handicapés physiques), les groupes ont ainsi découvert par eux-mêmes les multiples embûches pour se déplacer en fauteuil roulant. « Il faut être assis pour se rendre vraiment compte de ce que l’on vit tous les jours », confiait à nos confrères Anne-Marie Nunes, déléguée départementale de l’APF, satisfaite de l’initiative de la municipalité.

(Source: Sud-Ouest)