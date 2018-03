Concours vidéo : Votez pour la sélection Tous HanScène

Un concours vidéo pour changer le regard sur les étudiants handicapés

Le grand public est invité à voter jusqu’au 14 mars 2018 pour élire les vidéos mettant le mieux en scène l’inclusion du handicap dans les études supérieures et la société. Comme chaque année depuis 6 ans, l’association Tremplin Études-Handicap-Entreprises organise le concours vidéo Tous HanScène qui propose à des étudiants handicapés ou non, par équipe, de réaliser des vidéos illustrant des situations de handicap vécues durant leurs études supérieures ou dans leur vie quotidienne. Plusieurs thèmes sont possibles : Arts et essais, Humour, Sport, Vie étudiante, Vie professionnelle, Vie quotidienne et Innovation technologique, et thème Tendance qui vient d’être ajouté.

L’objectif de ce concours, comme le rappelle Christian Grapin, Directeur de l’association Tremplin Études-Handicap-Entreprises, est d’ « aborder le handicap à travers le prisme de la créativité, de l’image et de la jeunesse. La vocation est de provoquer un changement de regard de la société, des établissements Post-Bac, de leurs étudiants et aussi des jeunes en situation de handicap afin d’encourager l’accès des collégiens et lycéens handicapés aux établissements Post-Bac. Nous voulons ainsi montrer que handicap et études supérieures : c’est possible ! ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en France, seuls 8 % des jeunes scolarisés en situation de handicap accèdent aux études supérieures contre 17 % des autres jeunes et seulement 1 % atteignent le Bac+5. Il est donc urgent de progresser sur la question de l’ école inclusive.

Beaucoup de mobilisation à l’échelle nationale

Cette année encore, le concours vidéo Tous HanScène a généré une forte participation y compris dans les DOM-TOM. En effet, plus de 400 étudiants ainsi que les personnels d’une soixantaine d’établissements Post-Bac (BTS, Classes Prépa, Universités, IUT, Ecoles d’ingénieurs et de commerce, CFA…) se sont mobilisés et c’est une centaine de vidéos qui ont été envoyées.

Un coup de cœur, un vote…

C’est maintenant au grand public de soutenir Tous HanScène, en votant jusqu’au 14 mars 2018 pour ses vidéos préférées. Une dizaine d’entre elles seront récompensées par cinq prix. La vidéo qui aura obtenu le plus grand nombre de soutiens et de vues obtiendra le « Prix du Public ». Un jury constitué des quinze entreprises partenaires décernera les « Prix du Jury Tous HanScène » pour les sept rubriques. Le « Prix Jeune Pousse » sera attribué à la meilleure vidéo réalisée par des lycéens.

Outre de nombreux lots à gagner, les lauréats se verront offrir la projection de leur film lors de la cérémonie qui se déroulera le jeudi 29 mars 2018 au sein du multiplex UGC Ciné Paris 19.

Focus sur le « Prix Mobilisation Etablissement »

Le concours Tous HanScène encourage les établissements d’enseignement supérieur à mobiliser leur personnel et leurs étudiants pour qu’ils votent, car les trois structures qui auront donné lieu au plus de votes se verront attribuer une subvention de 2 000 €, 1 500 € et 1 000 € leur permettant de réaliser un projet dédié au handicap.

Pour élire les meilleures vidéos, rendez-vous sur le site dédié : www.toushanscene.fr

Pour en savoir plus sur les actions de l’association Tremplin: www.tremplin-handicap.fr/

