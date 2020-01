Concours Talents, deux créateurs handicapés récompensés

Le 23 octobre, au ministère de l’Economie, dans le cadre du concours « Talents », Christophe Gerboin et Marina Henquiez, deux créateurs d’activité handicapés ont reçu chacunun prix d’encouragement de 2000 € chacun.

De la pâtisserie au paysagisme

« Le plus dur a été d’abandonner le métier de pâtissier que j’avais choisi, » explique Christophe Gerboin (37 ans), lauréat. Allergique à la farine, Christophe est déclaré inapte par la médecine du travail après 17 années d’activités à Angers. Cela faisait dix années qu’il avait développé un asthme qui le fragilisait de plus en plus. « Depuis plus de trois ans, l’allergologue me conseillait de changer de métier mais j’avais une famille, une maison. Changer de métier à 36 ans n’est pas simple ». Déclaré inapte à tout métier lié à la boulangerie-pâtisserie, Christophe s’oriente alors vers une activité qu’il pratique, sur son temps libre : l’entretien, la taille, la tonte de jardins. « Quand j’ai su, du jour au lendemain, que je ne pouvais plus travailler comme pâtissier, je me suis renseigné sur les formations dont je pouvais bénéficier, explique Christophe. Et j’ai cherché une activité qui me permettait de poursuivre ce que je faisais déjà et la Région a accepté de financer mon Brevet professionnel « Jardins espaces vert » à l’école de Fresne». Finalement, Christophe a le sentiment que son expérience de pâtissier lui est utile pour l’agencement des couleurs et de formes.

Le 23 octobre, lors de la remise des prix du concours Talent, il a fêté le premier anniversaire de sa structure. Lors de la création de son activité, il avait bénéfié d’une aide de 7900 € de la part de l’Agefiph.

Marina Henquiez, créatrice d’« Epicerie du bout du monde »

S’appuyant sur son expérience de chef cuisinière professionnelle et sur celle de maître d’hôtel de son conjoint, Marina Henquiez (30 ans) s’est lancée, en juin 2007, dans la création d’un commerce de proximité afin de ne pas laisser mourir le village de Fret. Aujourd’hui, avec son « Epicerie du bout du monde », elle participe à la renaissance de ce bourg de la presqu’île de Crozon dans le Finistère, en proposant des produits du terroir, de la restauration-traiteur à consommer sur place ou à emporter, un dépôt de pain mais aussi un salon de thé. Le commerce fait également office pour les habitants de point bancaire et postal. « On s’est donné du mal dans cette histoire, confie Marina. On a du monter des dossiers, faire du porte-à-porte avec la mairie. Mais on est fiers de notre entreprise qui permet aux anciens de sortir de chez eux ». D’ailleurs les résultats de l’activité le prouvent avec une hausse de 2% du chiffre d’affaires qui a permis l’embauche d’une salariée dont le contrat devrait être prochainement transformé en CDI. Handicapée à une épaule suite à un accident professionnel, Marina a reçu de l’Agefiph une aide à la création d’activité de 7 400€ et a été lauréate du concours talent régional en catégorie « Talents des dynamiques rurales ».