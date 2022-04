Concours de para-dressage : Spectacle et découverte au CPEDI Deauville

Ecouter article Ecouter article

Du 1er au 3 avril prochains, Deauville accueille la 10e édition du CPEDI de Deauville, concours de para-dressage ouvert aux para-dresseurs du monde entier. Elle accueille également plusieurs évènements pour initier le grand public à la pratique du para-dressage.

En photo : Sophie Wells, cavalière multimédaillée, et son cheval Valerius, participeront au 10ème concours de para-dressage de Deauville © Pixels Events

Il réouvre ses portes après deux ans de fermeture liée au Covid-19 : le Concours Para-Équestre de Dressage International (CPEDI) aura lieu à Deauville du 1er au 3 avril prochains. Il s’agit d’une compétition internationale ouverte aux para-dresseurs du monde entier. Mais avant tout, c’est un événement équestre qui a pour but de mettre à l’honneur l’équitation, le para-dressage et le handisport. L’objectif étant de faire découvrir cette pratique sportive aux amateurs et aux curieux de tous âges.

Organisé par l’association Handi’ Equi Compet, cet événement vivra ainsi sa 10e édition. Tout au long de l’année, l’association a pour mission d’accompagner les cavaliers handisport en leur donnant les moyens nécessaires pour pratiquer la compétition para-équestre. Handi’ Equi Compet s’engage aussi, chaque année, à accueillir des enfants scolarisés à Deauville et à Saint-Arnoult. L’objectif étant de leur faire découvrir la discipline et les sensibiliser au monde du handisport.

Une compétition équestre qui regroupe de nombreux para-dresseurs

Financé par la Région Normandie, ce concours international de para-dressage réunira, au total, 42 couples cavalier-cheval et 11 nations participantes. Les meilleurs para-dresseurs français et étrangers seront présents dans l’espoir de remporter l’un des 11 titres décernés.

Au programme de ces 3 jours de compétition, trois grandes épreuves : la Team Test, épreuve préliminaire; l’Individual Championship, test individuel; et le Freestyle, épreuve de figures qui clôturera la compétition le dimanche 3 avril.

Des animations pour faire découvrir le handisport au public en marge du concours de para-dressage

En parallèle de la compétition, de nombreux événements seront organisés pour sensibiliser le grand public à la pratique du para-dressage et du handisport.

• Ainsi, le samedi et le dimanche après-midi, les spectateurs pourront assister à un grand spectacle équestre donné par l’artiste normande Élisa Laville. Elle proposera au public, quatre numéros. On y retrouvera de la liberté, de la voltige, de la garrocha ainsi que de la poste hongroise.

• D’autre part, le public pourra admirer deux expositions photos sur les murs du restaurant “Le Grand Manège” pendant toute la durée du CPEDI :

– Celle du photographe syrien Sameer Al-Doumy, désormais installé en Normandie. Parmi ses oeuvres, une série de clichés baptisée “L’Homme et le Cheval, entre amour et utilité”.

– Celle de Thomas Le Floc’H, qui fait également la part belle aux équidés. Ses photos montre notamment les chevaux dans le monde du sport, du spectacle et de l’élevage.

• De nombreux exposants animeront également un village de découverte mis en place en dehors des rectangles du concours de para-dressage. En plus des stands dédiés au cheval et au handisport, les visiteurs pourront aussi y déguster des spécialités normandes.

• Le Département du Calvados et le CPEDI de Deauville prévoient par ailleurs d’associer à cet événement les enfants scolarisés à Deauville et à Saint-Arnoult. Ainsi, deux journées de découvertes seront réservées au public scolaire. L’occasion pour les plus jeunes de rencontrer des athlètes de haut niveau. Mais aussi d’échanger avec ces sportifs qui prouvent chaque jour que, malgré le handicap, tout est possible.

Infos pratiques :

Du 1er au 3 avril

Au Pôle international du cheval Longines

Vous pourrez suivre les épreuves de la compétition en live via le compte Facebook du CPEDI de Deauville.

