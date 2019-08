Concours de Cuisine pour Personnes Handicapées “Un pour tous, tous pour un”

Sodexo organise, pour la 12e année consécutive, son Concours National de Cuisine pour Personnes Handicapées. Partage, esprit d’équipe et créativité sont les ingrédients qui font le succès de ce concours ! Tout au long de l’année, Sodexo facilite l’insertion des personnes handicapées… Ce concours de cuisine fait partie des initiatives menées par Sodexo au quotidien pour aider les personnes handicapées à faire accepter leur différence : intégration professionnelle, animations, formation, sensibilisation du public…

Aujourd’hui en France, 750 salariés handicapés travaillent chez Sodexo. D’ici fin 2011, l’entreprise s’engage à embaucher 200 personnes handicapées supplémentaires, accueillir 150 stagiaires et former 70 apprentis.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre du 2e Accord Handicap signé par l’entreprise en septembre 2009. Audelà des objectifs de recrutement, cet accord souhaite favoriser le développement de l’apprentissage pour les jeunes handicapés, et le maintien dans l’emploi pour les personnes déclarées inaptes à leur poste de travail.

Un évènement très attendu…

Sodexo est partenaire de plus de 700 établissements pour personnes handicapées en France. Chaque année, ils sont nombreux à participer à ce concours : 119 pour cette 12e édition. Le déroulement de ce concours est simple : chaque équipe est composée d’une personne handicapée, d’un cuisinier Sodexo et d’un éducateur. Ensemble, ils doivent imaginer leur propre recette, et concourir amicalement lors de différentes épreuves régionales. Leur objectif : atteindre la grande finale nationale au mois de juin !

Nos régions à l’honneur !

« Pirouette, tartelette », « Perlimpinpains d’épices », « Faites sauter les crêpes »,… au fil des années, les thèmes se sont succédés. Celui de cette année laisse encore davantage de place à la créativité :

« Les desserts de nos régions ont de l’imagination » Les participants doivent imaginer des recettes autour des spécialités culinaires et des saveurs de leurs régions. A chaque étape du concours, les équipes ont 2 heures pour réaliser 8 petits desserts identiques, qu’ils présentent ensuite au jury, constitué de représentants du milieu médico-social et de professionnels de la restauration Sodexo.

Le jury évalue chaque recette selon des critères de présentation, d’originalité, de saveur, de respect des normes d’hygiène et de faisabilité en restauration collective. Au-delà de la « compétition », ce concours permet aux personnes handicapées de développer leur autonomie et de se dépasser. Car les gestes les plus simples comme pétrir une pâte, couper des fruits, décorer un gâteau… peuvent être un véritable challenge et sont autant de victoires sur leur handicap !