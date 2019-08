Concourir aux Trophées APAJH 2010 . .Qui peut concourir ?

Peuvent concourir aux Trophées APAJH 2010 tout organisme public ou privé ayant engagé une action exemplaire pour l’accès et la participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle des personnes en situation de handicap. Les Trophées APAJH peuvent aussi bien concerner les petites et moyennes entreprises, les groupes industriels, les communes ou encore les organismes dépendant de l’Etat (Caisse d’Allocations Familiales, centres d’impôts, Pôles emploi, Musées…), les centres de loisirs, de vacances ou culturels, les clubs de sport, les écoles, les universités, etc.

Pourquoi participer ?

Les Trophées permettent de valoriser et faire connaître des réalisations exemplaires. Pour les entreprises et institutions primées, les Trophées mettent en valeur les lauréats lors de la grande soirée de remise des prix, dans l’ensemble du réseau de l’APAJH et auprès des médias, en faisant connaître au plus grand nombre leurs initiatives.

Comment candidater ?

Vous avez la possibilité de compléter le formulaire en ligne ou de télécharger le dossier de candidature et le retourner par courrier à la Fédération des APAJH avant le 25 juin 2010.

Pour l’envoi du dossier de candidature et/ou tout document complémentaire (photos, vidéos, coupures de presse, plaquettes…), veuillez adresser votre courrier à :

Fédération des APAJH

Trophées APAJH

185, bureaux de la colline

92213 Saint-Cloud Cedex