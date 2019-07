Concert de soutien à l’association Léthé Musicale dimanche 31 janvier à 15h30 au Temple Lanterne Lyon 1er. Sarah et Ilan Zajtmann, piano, jouent en famille Chopin, Bach et Schumann avec Marc et Yael Zajtmann, piano et flûte. Première partie : Duo Pastor/Yulzari, Piano, flûte “Le Grand Voyage” Debussy, Gershwin, Piazzola. 10 rue Lanterne – Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville – Bus Pêcherie – Parking Terreaux / Saint Antoine Tarifs : 15 € ; réduit : 10 € ; Gratuit : enfants – 12 ans Location, renseignements : Léthé Musicale 176 rue Pierre Valdo 69005 Lyon Tél 04 78 83 79 31