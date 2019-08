Concert au profit d’HANDI’CHIENS à Lyon

Créée en 1989, HANDI’CHIENS éduque et remet gratuitement des chiens d’assistance à des enfants ou adultes en

situation de handicap

HANDI’CHIENS LYON célèbre en 2011, le 10

ème

anniversaire de la création de son Centre d’Education de Chiens

d’Assistance pour Personnes Handicapées moteur de MARCY L’ETOILE et invite tous ceux qui souhaitent soutenir

son action à un

Concert au profit d’HANDI’CHIENS,

le vendredi 13 mai à 20h30, au Palais de la Mutualité, Salle Edouard Herriot

1 place Antonin Jutard – LYON 3

l’Industrie du Médicament Vétérinaire), soutenu par la Ville de Lyon, par Christophe DURAND (double médaillé

d’or en tennis de table aux Jeux paralympiques) et par les Docks 40 Confluence, ce concert réunira des artistes de

renommée internationale qui ont choisi de soutenir HANDI’CHIENS : « LA CIGALE DE LYON» choeur d’enfants,

Chaque année, à l’issue d’un parcours de 2 ans qui mènera le chien de sa famille d’accueil à l’un des 4 Centres

labellisés HANDI’CHIENS puis à son maître handicapé, plus de 100 chiens sont remis aux personnes qui en font la

demande

. Chaque chien coûte 13 000€ à l’association.

Chaque chien est remis gratuitement aux personnes en situation de handicap. HANDI’CHIENS ne bénéficie

d’aucune aide de l’Etat. Pour mener à bien sa mission, elle n’a d’autres choix que de compter sur le soutien du

grand public, d’entreprises, de Fondations, de Clubs Service et d’organisations telles que l’AFM (Association contre

les Myopathies) qui l’accompagne depuis 1992.

HANDI’CHIENS a également le plaisir d’ouvrir ses portes

le samedi 14 mai, de 10h00 à 18h00,

Centre d’Education HANDI’CHIENS de MARCY L’ETOILE,

649 avenue Bourgelat ‐ 69280 MARCY L’TOILE

Contact : Maryse Peytavin

tel : 04 78 87 63 93 – handichiens.lyon@wanadoo.fr

Cette journée permettra au grand public, personnes en situation de handicap, aux personnels de santé et

associations concernées de découvrir la vie du Centre au travers d’animations et de témoignages de familles

d’accueil, bénévoles et bénéficiaires d’un « handi’chien ».

Pour répondre à la demande, le Centre HANDI’CHIENS de MARCY L’ETOILE doit remettre, en 2011,

31 chiens et recherche le financement de 15 chiens.

. Labradors ou golden retrievers, ils sont capables de répondre à plus de 50 commandes

(ramasser et rapporter un objet, ouvrir une porte, aider son maître à effectuer une transaction dans les magasins,

aboyer sur commande…) et apportent un soutien moral et affectif favorisant l’autonomie et l’insertion sociale des

personnes handicapées en fauteuil.